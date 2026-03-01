研ナオコ、ヘアカットを報告 ベリーショートに「刈り上げ似合ってる」「綺麗な頭の形が際立つ」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】研ナオコが2月27日、自身のInstagramを更新。ヘアカット後の姿を披露した。
【写真】72歳大御所タレント「綺麗な頭の形が際立つ」刈り上げベリーショート
研は「スッキリしました」「美容院でカット」とつづり、美容院を訪れたことを報告。伸びていた髪を切り、襟足を刈り上げ短く整えたベリーショートヘアを公開した。投稿された写真には、鏡越しに笑顔を見せる研の姿が映し出されており、スッキリとした美しい髪型に満足げな様子を見せている。
この投稿に「刈り上げ似合ってる」「かっこいいです」「真似したい」「綺麗な頭の形が際立つ」「カラーも素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
