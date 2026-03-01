爆笑問題・太田光＆田中裕二、LUNA SEA・真矢さん追悼 『ポップジャム』大歓声「ギャーッ！」の思い出
お笑いコンビ・爆笑問題（太田光、田中裕二）が、3月1日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、LUNA SEA・真矢さんを追悼した。
【写真】「まるで翼のよう」INORANが17日に投稿した“青空”の写真
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。今年2月17日、56歳で亡くなった。
爆笑問題は、NHK音楽番組『ポップジャム』などで共演していた。田中は「我々が『ポップジャム』をやっていた時に、まさにLUNA SEA、GLAY、L'Arc-en-Ciel、もうこのへんが毎回のように出てもらったんですけども、すさまじい人気で、3000人のNHKホールのお客さんがほぼ女性、若い女性」と振り返り、その歓声について「『ギャーッ！』ってすごいですよ。我々が会話できないくらい」と明かした。
さらに「河村隆一さんもそうですけども、LUNA SEAのメンバーは二枚目っぽい人が多いなか、（真矢さんは）ひとり三枚目役を買ってでてくれた感じ。だから、司会をやる方としたら、最後困ったら、とにく真矢さんに振ると落としてくれる、そういう優しくてね…」としみじみ。
太田は「ロックバンドだから結構突っ張ってるところがあるんですけれども、やっぱり裏ではすごく腰が低くて、皆、礼儀正しくて、やっぱりこれはプロなんだなと思いましたね」としのんだ。
田中は「LUNA SEAの真矢さん、お疲れさまでした。ゆっくりお休みください」と呼びかけた。
