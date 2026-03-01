鈴木奈々、3億円豪邸のクローゼット 整理整頓で“生まれ変わった”ビフォーアフターを公開「めっちゃきれい」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。3億円で購入した自宅のクローゼットを公開した。
【写真】「めっちゃきれい」鈴木奈々の3億円豪邸のクローゼット
鈴木は昨年9月に出演したフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』で、都内に3億円の豪邸を購入したことを告白していた。
2月27日には、フジテレビのバラエティー番組『ザ・共通テン！』（後9：00）に出演。自宅のクローゼットを初公開し、物があふれているクローゼットを、11年来の友人であり整理収納アドバイザーの資格も持つ芸人・赤プル指導のもと、整理整頓していった。
この日はインスタの投稿で、「私のクローゼットが生まれ変わりました」と番組内で片付けたクローゼットのビフォーアフターを写真で紹介。「朝の支度にストレスがなくなりました！」と良い変化を明かし、「スムーズに着たい洋服が見つかる毎日です 整理してもらって気持ちがスッキリしました」と晴れやかな気持ちをつづった。
この投稿には、「めっちゃきれいになってる!!」「スッキリしましたね」「いい感じですね」などの声が寄せられている。
