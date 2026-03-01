あの映画やドラマに出てくる美味しそうな料理は、どうやったら食べられるのか。スクリーンの向こうから食欲を誘う、濃厚で魅力的なパスタや、物語の中から香り立つように登場する心温まるクリーミーなスープ。ああ、どうしても食べてみたい。でもその料理たちは、画面の中の世界でしか味わえない……。

しかし、ふと思った。もし食べられないのなら、自分で作るのはどうだろう？

そんな“エンタメグルメ”に憧れるライターのすなくじらが、実際に料理を作ってみる連載「絶対食べたいグルメ」。第10回は、日曜劇場『リブート』（TBS系）より、ハヤセ洋菓子店のプリンを再現してみた。

本作では、松山ケンイチ／鈴木亮平演じるパティシエ・早瀬陸が手がけるスワンシュー、プリン、ショートケーキなどが登場する。どれも画面越しにうっとりするほど美しいのだが、中でも気になったのがプリン。

今回作ってみる“ハヤセプリン”のレシピは、第4話に登場した息子の拓海（矢崎滉）が書いたものを参考にした。早瀬のプリンは「卵の味わいが命！」ということで、メモに書かれていたレシピから劇中のセリフ通り「卵黄をあと10グラム増やして」作ってみた。

■材料牛乳：300g生クリーム（35%）：200gきび砂糖：100g卵：4個卵黄：60g（劇中のメモでは50g）バニラ：0.25本カラメル用：グラニュー糖50g・水大さじ1・お湯50cc

個人的に驚いたのが卵の量だ。全卵4個に別で卵黄60g。つまり卵黄だけでざっと3個分を追加している計算になる（※使用する卵の大きさにもよるので、軽量の上適切な個数に調整が必要）。合計で約7個分の卵を使う、かなり贅沢な配合だ。「卵の味わいが命」という早瀬の言葉に偽りなし、である。

プリン作りは全体の工程だけ見るとシンプルに思えるのだが、やってみると意外と難しい。材料がシンプルなぶんごまかしが効かないのはもちろん、工程のほとんどが「やり直しの効かない一方通行」なのだ。カラメルを焦がしすぎたらもう戻せないし、卵液に熱い牛乳を一気に注いで卵が煮えたらそこで終了。プリンは見た目のわりに、緊張感のあるお菓子である。

まずはカラメル作りから。鍋にグラニュー糖と水を入れ、中火にかける。

砂糖が溶けて泡立ち始めたら、鍋をゆすりながら好みの色になるまで加熱する。ほどよく色づいたらお湯を加えて伸ばすのだが、このとき盛大にはねるので要注意。

カラメルは市販のプリン用カラメルタブレットを使う手もある。手軽にやりたい方にはそちらもおすすめだ。

続いてプリン液。まず鍋に牛乳と生クリーム、バニラを入れて温める。別のボウルで卵と卵黄を混ぜ、きび砂糖を加えてすり混ぜ、こちらも少しあたためる。

温めた牛乳液が沸騰したら、卵液に少しずつ加えて混ぜ合わせる。一気に入れると卵が煮えてしまうので、最初は少量ずつ、卵液を温度に慣らすイメージで。

全体が混ざったら、目の細かい網（茶こしでも可）でこす。この工程を省くとプリンの舌触りが一気に落ちるので、面倒でもしっかりこしたい。 カラメルを敷いた容器にプリン液を流し入れ、140℃に予熱したオーブンで湯煎焼きにする。表面がうっすら固まり、揺らすと中心だけがふるふると揺れる状態になったら焼き上がりだ。

粗熱が取れたら冷蔵庫でしっかり冷やし、仕上げにホイップクリームを絞っていちごをのせて完成！

卵をふんだんに使っているだけあって、味はしっかり濃厚。卵のコクと生クリームのなめらかさが一体になって、口の中でとろっと溶ける。カラメルのほろ苦さがちょうどいい引き締め役になっていて、これだけリッチなのにしつこくない。

今回のレシピできび砂糖を使っているのもポイントだろう。白砂糖はショ糖の純度が高くすっきりした甘さだが、きび砂糖はサトウキビの風味やミネラルが残っているぶん、コクのあるまろやかな甘さになるとのこと。プリンのように材料がシンプルな菓子ほど、砂糖の種類ひとつで味の印象がけっこう変わるのだと実感した。

ちなみに、卵黄の量が多いぶん生地はかなりリッチで、焼き加減を誤ると「す（気泡）」が入りやすい。湯煎の温度が高すぎたり、焼き時間が長すぎたりすると、なめらかさが一気に失われるので注意が必要だ。逆に焼きが足りないと中心がいつまでも液状のままで、冷やしても固まりきらない。

カラメルもなかなか曲者だった。ゆるく仕上げすぎるとプリン液を注いだ段階で混ざってしまい、底にうまくカラメル層ができない。かといって煮詰めすぎると、冷えたときに飴のようにカチカチに固まって瓶から出てこなくなる。いくつか試作で作ってみたが、筆者は両方やらかした。このあたりの塩梅は、何度か作って体で覚えるしかなさそうだ。

週末のおやつに、ぜひ“ハヤセプリン”を試してみてはいかがだろうか。（文＝すなくじら）