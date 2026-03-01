「骨転移した乳がんのステージと余命」はご存知ですか？医師が徹底解説！

乳がんは女性において頻度の高いがんの一つであり、早期発見・早期治療が進む一方で、進行するとほかの臓器に転移することがあります。骨は乳がんの最も一般的な転移部位であり、進行乳がん患者さんの約70％に骨転移が認められます 1)。患者さんの生活の質（QOL）に大きな影響を与える可能性があります。この記事では、骨転移した乳がんのステージと余命について、詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「乳がんが骨転移した場合の余命」はどれくらいかご存知ですか？治療法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

石橋 祐貴（医師）

骨転移した乳がんのステージと余命

【経歴】奈良県立医科大学卒業2013年に東大病院整形外科・脊椎外科教室に入局。整形外科の腫瘍領域である『骨軟部腫瘍』を専攻し、都立駒込病院、東京大学病院助教・特任臨床医として勤務。【診療科目】整形外科全般、がん骨転移、骨軟部腫瘍領域、緩和ケア領域など【資格等】日本整形外科学会専門医日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医がん治療認定医認定骨軟部腫瘍医

乳がんの骨転移は、がんの進行度を示すステージ分類において、一般的に遠隔転移があるステージIV（ステージ4）に分類されます。

骨転移がある乳がんのステージ

乳がんは、がんの大きさ（T）、リンパ節転移の有無（N）、遠隔転移の有無（M）の組み合わせでステージが決定されます。骨転移は遠隔転移（M1）に該当するため、骨転移が確認された時点でステージIVと診断されます。4)

乳がんが骨転移した場合の余命

骨転移がある乳がんの余命は、一概に断定することはできません。患者さん一人ひとりの状態によって大きく異なるためです。余命に影響を与える主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。4)

がんのサブタイプホルモン受容体陽性、HER2陽性、トリプルネガティブなど、乳がんの性質によって治療への反応性が異なり、予後にも影響します。これまでの治療歴と効果過去にどのような治療を受け、その効果がどうだったかによって、今後の治療選択肢や予後が変わります。全身状態（パフォーマンスステータス）患者さんの体力、活動能力、合併症の有無なども、治療の選択肢や予後に影響します。治療への反応性治療が奏功し、がんの進行が抑えられている期間が長いほど、予後は良好となる傾向があります。

近年、乳がんの治療は目覚ましく進歩しており、骨転移があっても長期にわたり病状をコントロールし、良好なQOLを維持できる患者さんが増えています。

乳がんについてよくある質問

ここまで乳がんを紹介しました。ここでは「乳がん」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

骨転移した乳がんが完治することはありますか？

現在の医療では、骨転移した乳がん（ステージIV）の完治は難しいとされています。しかし、これは治療法がないという意味ではありません。治療の目的は、がんの進行を抑制し、病状を長期にわたってコントロールすること、そして患者さんのQOLを維持・向上させることです。

乳がん骨転移の初期症状を教えてください。

乳がん骨転移の最も一般的な初期症状は痛みです。特に、安静時や夜間に痛みが強くなる、特定の動作で痛みが生じる、といった特徴があります。また、骨折しやすい、手足のしびれ、麻痺、倦怠感、吐き気などの症状も現れることがあります。





まとめ

乳がんの骨転移は、患者さんの生活に大きな影響を与える可能性がありますが、治療法の進歩により、がんと共存しながら良好なQOLを維持できる期間が延びています。主治医や医療チームと密に連携し、ご自身にとって適切な治療とケアを選択していくことが、充実した日々を送るための鍵となります。

関連する病気

多発性骨髄腫

前立腺がん

肺がん

関連する症状

持続する骨の痛み

原因不明の骨折

手足のしびれや麻痺

参考文献

乳癌診療ガイドライン1 治療編 2022年版第5版

乳癌学2024（下）―最新の診断・治療―