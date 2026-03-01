国内女子ツアー通算14勝、何度も賞金女王争いを繰り広げ生涯獲得賞金は約6億8800万円にのぼる有村智恵（38）。しかし女性プロゴルファーにとって、自身の収入が全国に知られている状況が結婚の妨げになることも多い。

【写真を見る】「ゴルフで稼いでいることをみんな知っている」という状況で恋愛にも苦労したという有村さん。夫とは“不思議な出会い”がきっかけ、現在は双子の母親に

「男性に食べさせてもらうという感覚が元々なかった」という幼少期から、プロになった瞬間の「自分が大黒柱になる」という決断、そして現在の夫との不思議な出会いについて話を聞いた。



いまは2児の母の有村智恵さん ©文藝春秋 撮影・石川啓次

――プロゴルファーはアスリートの中でも収入が外から見えやすい職業ですが、気を使うことも多かったんじゃないですか。

有村智恵（以下、有村） 私はプロになったのが10代でしたし、友達と金銭感覚のズレを感じることは多かったですね。一緒に食事に行っても、私がゴルフで稼いでることをみんな知ってるので多めに出したほうがいいのかなって思ったり。

――お店選びなども難しいですよね。

有村 スポンサーさんやゴルフの先輩にいいお店を教えてもらっても、「1人8000円だと友達と行くにはちょっと高いかな…」とためらったり、それでも行きたい時は「私が出すからついてきて」と誘ったり。しかも相手が男性だとなおさら難しいですよね。

「収入の高い女性に対する男性の反応って2パターンあって…」

――プライド的なことですか？

有村 収入の高い女性に対する男性の反応って2パターンあって、大体は「張り合う」か「甘える」のどっちかになっちゃうことが多いんです。私の場合はプライドが高くて張り合ってきたり劣等感を持つタイプとはうまくいかなくて、だいたい私が出す側でした。でもだんだん、ヒモまでは言わないけど「そっちが出して当たり前」という空気になってくると私もイヤになっちゃって。

――わかる気がします。

有村 かと言って相手のお財布事情に合わせてご飯や旅行を我慢するのも楽しくないし、だから20代前半の恋愛は難しかったですね。若い選手と話していても「私たちの金銭感覚が一般の同世代とズレてることは自覚しないといけないし、何かを妥協しないと難しいよね」って言いますし。

――20代で億を稼ぐ人はほとんどいないですよね。

有村 だからスポンサーさん経由で知り合った経営者の方とか、ちょっと年上の男性と付き合う女子選手の気持ちはよくわかります。金銭感覚が近いとやっぱり楽だし、スケジュールも不定期なので同世代で会社で働いてる男性とは出会う機会も少ないんですよね。

――それでも、「結婚したい」という気持ちはもともとあったんですか？

有村 結婚したい気持ちはあったんですけど、母親が働いて家計を支える家庭で育ったので、男性に食べさせてもらうみたいな感覚は元々なかったですし、女性が稼ぐことにも疑問を持っていませんでした。父親がマジメに仕事をするタイプではなかったのも大きいかもしれません。

――シンデレラ願望、的なものはなかった。

有村 なかったですね。プロになった時に母親から「あなたが稼がないとこの家は食べていけないから」と言われましたし、誰かに養ってもらうとか専業主婦という選択肢は最初からなかった気がします。それもあって、小さい頃からお金についてはかなり意識してた気がします。

――「自分で稼ぐ」という意識はかなり強かった。

有村 体に染み込んでますね。プロになってある程度の金額を稼ぐようになっても、父が派手に使っちゃうことがあったりして、全然安心はできませんでした。知らない人に「お父さんにお金を貸してたんですが……」と連絡が来たこともあります。そういうバックグラウンドもあって、いくら稼いでも足りないみたいな感覚があるんです。

――恐怖心が原点にあるのですね。

有村 ただ父がいなければゴルフは始めてないし、プロにもなってないと思うので感謝はしていますけど、反面教師的な部分はありますね。

「智恵ちゃん、全然気を使わない人とご飯食べてるから来ない？」

――そんな両親をみて育った有村さんは、結婚相手の男性にどんなことを求めていたんでしょう。

有村 「ちゃんと仕事してる人」ぐらいしか考えてませんでしたね。収入の多い少ないはあんまり関係なくて、私に頼らなくても自立して生きていて、結婚してからも家計を一緒に支え合っていける相手がいいなと思ってました。

――今の旦那さんとはどんな形で出会ったんですか？

有村 知り合ったのは私が30歳の頃で、夫は元々は原江里菜さんの友達でした。原さんは本当に交友関係が広くて、その飲み友達の1人みたいな感じですね。一言にすれば“紹介”になるんですけど、ちょっと不思議な関係だったんですよね。

――どういうことでしょう？

有村 「智恵ちゃん、全然気を使わない人とご飯食べてるから来ない？」って誘われて初めて会ったんですよ。

――それは不思議な関係ですね、スポンサーさんとかではないんですよね？

有村 普通のサラリーマンですね。ゴルフが好きで女子ツアーもよく見ていたので、選手と話すのが楽しかったんだと思います。女子プロへのリスペクトが自然にあって、食事くらいならおごってくれる人、みたいな感じでしたね。

――第一印象はどうでしたか？

有村 最初は原さんの言う通り気楽に話せる男性っていう感じですね。原さんは「男として見てないから全く気を使わない」と言ってたんですけど、私はかなり好きなタイプでした。それで原さんに「結構アリなんだけど」って言ったら驚かれて、「本当にカブんないよね」って笑った記憶があります。原さんとはタイプが真逆なので（笑）。

――夫の方と一緒の時は話題はやっぱりゴルフだったんですか？

有村 実は逆で、ゴルフの話はしないのが決まりでした。彼の休日の楽しみはゴルフ中継を見ることで、一緒に食事に行くのは試合の最終日の夜が多かったんですけど、そうすると録画だけして試合を見ずに来るんですよ。それで「後で楽しみに見るから結果は言わないで」って頼まれて、ゴルフの話はほとんどしてませんね。

――目の前に本人がいるのに。

有村 そうなんです、変ですよね。2018年に、「サントリーレディス」のプレーオフで負けた日も17時くらいから原さんと3人でご飯を食べる約束があったんですけど、その時も「結果を言わないで」と。

――ついさっきプレーオフで負けて、有村さんはその話で頭がいっぱいですよね。

有村 原さんはプレーオフを見てたから「智恵ちゃんお疲れ！」と乾杯してくれたんですけど、夫は試合を見ずに来てるから「今日なにかあったの？」って。それで原さんが「あなたはどんな気持ちで有村智恵とご飯食べてんの？」と説教しはじめて、最後に「じゃあ結果言っていい？ 智恵ちゃんプレーオフ行って負けたんだよ」って言ったらさすがにビックリしてました。

「私は最初から結構好きだったんですけど、夫側は…」

――ゴルフが好きすぎて不思議な感じになってたんですね。

有村 私も最初は選手の裏話とかを聞きたくて仲良くしてるのかなと思ったんですけど、逆でいろんな話を“聞きたくない派”という珍しいファンだったという。

――面白いです。ただそんな言ってしまえばちょっとパトロン的なポジションから、どうやって交際にたどりついたんですか？

有村 私は最初から結構好きだったんですけど、夫側は選手へのリスペクトがありすぎて「選手との恋愛とか考えちゃいけない」と自制してたんですよ。だから私の方から「恋愛的な意味でもいいと思ってるよ」という雰囲気を頑張って出して、だんだんそっちの方へ誘導していきました。

（金 明碰）