ジェイソン・ステイサム、婚約者出演のバーバリーのショーに来場 最前列で見守る
ジェイソン・ステイサムが、婚約者でモデルのロージー・ハンティントン＝ホワイトリーの出演するバーバリーのショーに来場。フロントロウからロージーのキャットウォークを見守り、インスタグラムでオフショットを公開した。
【写真】舞台裏のロージーの姿をシェア ブラックコーデできめたジェイソンも
現地時間2月23日、ロンドン・ファッション・ウィークにて、バーバリーの2026年秋冬コレクションの発表が行われ、ロージーは黒とネイビーのマキシ丈コートをまとい、ランウェイを歩いた。
ロージーのルックと合わせたかのように、黒いパーカーの上に同色のコートを重ねて来場したジェイソンは、クリスティン・センテネラやジョエル・エドガートンと並んでフロントロウからロージーをサポート。インスタグラムでは、シンプルにバーバリーとロージーをタグ付けし、少しリラックスした表情を浮かべる舞台裏のロージーと、クールな表情でランウェイを歩く姿、そして自身とジョエルの写真を投稿した。
2人は2010年から交際し、2016年にゴールデン・グローブ賞のレッドカーペットで婚約を発表。8歳の息子ジャック・オスカーと3歳の娘イザベラ・ジェ―ムズという2人の子どもをもうけている。先月には、ジェイソンの新作映画『Shelter（原題）』のプレミアにそろって来場するなど、ラブラブな様子を見せている。ジェイソンの愛あふれる投稿には、ロージーが赤いハートの絵文字で反応したほか、ファンからも目がハートの絵文字が多数寄せられている。
引用：「ジェイソン・ステイサム」Instagram（＠jasonstatham）
【写真】舞台裏のロージーの姿をシェア ブラックコーデできめたジェイソンも
現地時間2月23日、ロンドン・ファッション・ウィークにて、バーバリーの2026年秋冬コレクションの発表が行われ、ロージーは黒とネイビーのマキシ丈コートをまとい、ランウェイを歩いた。
2人は2010年から交際し、2016年にゴールデン・グローブ賞のレッドカーペットで婚約を発表。8歳の息子ジャック・オスカーと3歳の娘イザベラ・ジェ―ムズという2人の子どもをもうけている。先月には、ジェイソンの新作映画『Shelter（原題）』のプレミアにそろって来場するなど、ラブラブな様子を見せている。ジェイソンの愛あふれる投稿には、ロージーが赤いハートの絵文字で反応したほか、ファンからも目がハートの絵文字が多数寄せられている。
引用：「ジェイソン・ステイサム」Instagram（＠jasonstatham）