上白石萌歌、26歳のバースデーに幼少期ショット公開 姉・萌音もメッセージ
女優の上白石萌歌が2月28日までにインスタグラムを更新し。26歳の誕生日を迎えたことを報告。幼少期ショットを公開した。
【写真】上白石萌歌の幼少期ショット
上白石が投稿したのは、幼少期と現在のソロショット。投稿の中で上白石は「26ねんまえのきょう、産まれました 日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と報告。そして「じぶんらしく駆け抜けることのできた20代前半。風のように日々が過ぎていって、今からだにたしかに残るのは、すごく晴れやかなきもちです」と胸中をつづり「年々こころがより鮮やかになり、発見とときめきと学びに満ちています。みなさまのおかげで、いまがいちばんたのしいな」とコメントしている。
妹・萌歌の誕生日に、姉の上白石萌音も反応。インスタグラムのストーリーズを更新し、萌歌の幼少期の写真と共に「祝26歳!!姉になれた私は本当にラッキー」とメッセージを贈っている。
■上白石萌歌（かみしらいし もか）
2000年2月28日生まれ。鹿児島県出身。東宝芸能所属。2011年、第7回「東宝シンデレラオーディション」で史上最年少の10歳にしてグランプリを受賞し、審査員特別賞を受賞した姉の上白石萌音とともに芸能界入り。現在、生田斗真とダブル主演を務める『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）が放送中。
引用：「上白石萌歌」インスタグラム（＠moka____k）
