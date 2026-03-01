〈「収入の高い女性に対する男性の反応って2パターンあって…」生涯獲得賞金約7億円の有村智恵（38）が悩んだ「恋愛とお金問題」と、夫との“不思議な出会い”〉から続く

国内女子ツアー通算14勝、何度も賞金女王争いを繰り広げ、生涯獲得賞金は約6億8800万円にのぼる有村智恵（38）。現在は結婚し1歳の双子を育てる母でもある彼女だが、夫婦の関係が現在の落ち着いた形になるまでには時間がかかったという。

【写真を見る】「ゴルフで稼いでいることをみんな知っている」という状況で恋愛にも苦労したという有村さん。夫とは“不思議な出会い”がきっかけ、現在は双子の母親に

結婚の決め手になった同い年選手のアドバイス、夫婦の意外なパワーバランス、そして「夫婦のお金」にまつわる本音まで、ありのままに語ってもらった。



35歳で双子の出産を経験した有村智恵さん ©文藝春秋 撮影・石川啓次

◆◆◆

――ご主人との交際から結婚までの期間はどれくらいでしたか？

有村智恵（以下、有村） 34歳の時に結婚したので、交際期間は3年くらいですね。決め手としては、やっぱりコロナの期間がすごい大きくて。それまでの10年以上ずっとプロゴルファーとして全国を転々としていて、家に帰るのは日曜日と月曜日ぐらい。男性と付き合っても一緒にいるのも週1日2日で、長くても試合がない1週間くらい。でも結婚を考えた時、ゴルフを辞めた後に私は人と一緒にちゃんと暮らせるんだろうか、というのがずっと懸念点でした。

「私は高校から寮だったから、家族とも一緒に暮らしてたのは中学生が最後で」

――ゴルフを辞めた後のことが気になっていたんですね。

有村 そうです。でもコロナで試合がなくなって外にも出られないし、彼も会社に行けない。それで2人ともほとんど家にいて24時間一緒にいるっていう生活が突然始まりました。でもそうやって過ごした3カ月が、私の中で全くストレスじゃなかったんですよ。それで「あ、こんな感じで過ごせるなら、ゴルフを引退しても家族として一緒にいられそう」とイメージがすごく湧きました。

――すれ違い生活ではわからない部分が見えた。

有村 やっぱり週に1〜2日しかいないと、帰ってきても夕食をちょっと食べて次の試合の準備ですからね。私は高校から寮だったから、家族とも一緒に暮らしてたのは中学生が最後で、そのイメージがどうしても湧かなかったんです。あの期間がなければ、結婚の決断はできなかった気がします。

――2020年にコロナ禍が来て、実際の結婚は2021年末でしたが、その間は何かあったんですか？

有村 当時は私がゴルフが上手くいってない時期で、アスリートあるあるだと思うんですけど「ゴルフの結果が出ないと結婚のタイミングが……」と思ってたんですよね。彼は結婚の意志を伝えてくれて「こっちはいつでもいいから、智恵ちゃんのタイミングを待つよ」って言ってもらっていたのでそれに甘えちゃって。

「智恵ちゃんは弱ってる時しか結婚っていう決断が絶対できない人だと思うよ」

――最終的には何が決め手に？

有村 彼のことを紹介してくれた原江里菜さんに、「相手はいつでもいいと言ってくれているけど、なんかその、結果が出るのを待ってるんだよね」って相談したんです。そうしたら「智恵ちゃんはゴルフの結果が出てる時に、結婚っていう判断を絶対にしないんじゃない？ 逆に弱ってる時しか結婚っていう決断が絶対できない人だと思うよ」って言われて。

――図星でしたか？

有村 いやもう、めちゃくちゃ納得しました。ゴルフの結果が出ている時って、私は頭の中がもうゴルフ一色になってしまって、プライベートの方には全然頭が働かないんです。「じゃあ逆に今しないと、成績が良くなったら結婚できなくなりそう」と気が付きました。その後、宮里藍さんにも同じ話をしたら「智恵ちゃんの性格的にはそうかもね」みたいに言われて。それですぐ夫に「お待たせしました。そろそろ考えます」って伝えました。

――もともとが「ゴルフファンとゴルファー」なのに加えて、経済的なこともあるので家庭内のパワーバランスはやはり有村さんが上？

有村 最初はそうでしたね。もともと私は「何でも自分で決めたい派」で、引っ張られるのがあまり好きじゃないので、旅行先や大きな買い物なんかは私が「ここに行こう」「これにしよう」と決めることが今でも多いです。

夫もそれを尊重してくれるんですけど、最初の頃のファンっぽい雰囲気はどこかへ行ってしまって、今はときどき叱られることもあります（笑）。

――家事はどうしてるんですか？

有村 お互いの得意なことと苦手なことが全然違うので分担してますね。私は料理担当で、キッチン周りや食材の買い出しはだいたい私です。逆に掃除や洗濯、片付けはだいたい夫がやってくれます。あと、私は役所の書類手続きなどが本当にダメなので、すべて夫にお任せしています。保育園の申し込みとか子供の保険証の手続きとかは夫が全部やってくれました。

――旦那さんの方が几帳面なんですね。

有村 そうですね。洗濯物も私は溜めてからやるタイプなんですけど、夫は次の日の朝を何もない状態で迎えたいタイプで、最初はなかなか片付けない私に不満もあったみたいです。でも私の姉が「智恵にそれを求めても意味ないぞ」って説得してくれて、今はしぶしぶ納得してくれてます。全体的な家事レベルは夫の方が高いので、その点では私の方が立場は弱いかもですね。

「お金はかなりシビアに管理してます」

――20代の頃に悩んでいた金銭感覚はどうですか？

有村 お金はかなりシビアに管理してます。今でもお財布は別々で、生活費を入れる共通口座を作ってお互い同じ金額を毎月振り込むルールにしています。でも生活してると子供の服とかスーパーの買い出しとか、どうしても家にいる私の方がお金を出す頻度が高くなってきちゃったんですよ。

――そうなると、不公平感が出てきたり？

有村 そうなんです。途中で「あれ？ 私の方が明らかに出費が多くない？」って気づいちゃって。我ながら「細かいな、これってケチかな」とも思ったけど、お金のことでモヤモヤして対等じゃない感情が生まれるのが怖いんです。

それで夫に「家族カードを作ってそこから落とすようにしよう」って相談して、できるだけ平等になるようにしてます。

――育った家庭の記憶や20代の苦労もありましたしね。ちなみにお互いの収入は伝えているんですか？

有村 年収はちゃんと聞いていないので知らないですね。私も細かい額は伝えてないですし。不動産の書類とかを書く時にじーっと見て「それくらいもらってるんだ」って察するぐらい（笑）。さすがに私の方がトータルでは多いんですけど、夫がすごいのは収入差に対して全く引け目を感じていないところです。私が仕事で高級なお店に行った話をしても、何のジェラシーもなく聞いてくれる。変なプライドや対抗心がないのが本当に楽ですね。

〈「『私はなんで女なんだろう』って…」“キャリア・出産・大黒柱”の板ばさみに苦しんだ有村智恵（38）が選んだ「究極の優先順位」とは〉へ続く

（金 明碰）