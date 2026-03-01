侍ジャパンが１日、２日のオリックス戦、３日の阪神戦の強化試合（いずれも京セラドーム）に向けて、大阪に新幹線で移動した。大谷翔平も姿を見せ、名古屋駅は大パニック。居合わせた約３００人のファンは「大谷さ〜ん！」「どこ？どこ？どこ？」と騒然となった。駅員はテープで仕切るなどナインの通路確保に必死。警察も出動し、「押さないでください！」「大変危ないので、絶対に押さないで」と怒号が飛ぶなど、カオスな状況となった。一同はサポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツに、青色のネクタイを着用して、移動している。

侍ジャパンは２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施。すでに合流している大谷翔平、レッドソックス・吉田正尚、カブス・鈴木誠也、ロッキーズ・菅野智之、エンゼルス・菊池雄星らメジャー組はルール上、ＮＰＢ管轄の同２戦には出場不可で、試合の管轄がＷＢＣ側へと映る３月２日のオリックスとの強化試合（京セラＤ）から出場可能となる。

大谷は、２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国し、２６日に名古屋でチームに合流した。「時差ボケがあり、頭がボーッとするところもある」と話し、ＷＢＣに向けては「前回同様に、プレッシャーのかかる試合が多いとは思いますけど、気持ちはそんなに変わってない。１試合１試合大事だと思いますし、前回優勝したからといって、今回簡単に勝てるわけではないので。自分たちの野球をしっかりやれることが、まず大事かなと思います」と決意を込めていた。

大谷は２７、２８日には、鈴木、吉田のメジャー侍トリオとフリー打撃を実施し、大谷は２７日には計２８スイングで１１本のサク越え。２８日には推定１６０メートルの特大５階席弾を含む２５スイング中、衝撃９発のショータイムを披露。大谷が登場すれば、大歓声がわき起こり、一挙手一投足に注目が集まる“大谷フィーバー”ぶりだった。