◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（３年）が、２時間７分３４秒で日本人５位の全体２０位でゴール。ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。

工藤は、今年１月の第１０２回箱根駅伝５区では、箱根山中で青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）に大逆転される悔しさを味わった。その２か月後、東京マラソンでは３５キロまで、その黒田朝日（４年）が昨年２月の大阪マラソンでマークした２時間６分５秒の日本学生記録を更新する更新するペースで走り、存在感を発揮した。惜しくも更新はできなかったが、日本人学生歴代４位の好記録。初マラソンで高い能力を証明し、マラソンランナーとして最初の問題を「解決」した。

昨年大会の覇者、タデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝が２時間３分３７秒で連覇した。

昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本人トップの１２位。前日本記録で現歴代２位（２時間４分５６秒）の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝とのデッドヒートを制した。鈴木は２時間６分９秒で日本人２位の１３位だった。

今大会では、日本人６位以内で２時間９分以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。