35歳で妊活に専念するためのツアー休養を発表し、36歳で双子を出産。そして翌年にはツアーにも復帰した有村智恵（38）。

【写真を見る】「ゴルフで稼いでいることをみんな知っている」という状況で恋愛にも苦労したという有村さん。現在の夫とは“不思議な出会い”がきっかけ、現在は双子を育てる母親に

しかしアスリートとして一線で戦える残り時間と出産のタイムリミットで板ばさみになり、家計を支える大黒柱としての責任まで加わった悩みは体験したことがない深さだった。「なんで私は女なんだろう」と自らの性別まで呪った日々について話を聞いた。



ゴルファーとしてのキャリアと出産のタイムリミットの板挟みに悩んだ有村智恵さん ©文藝春秋 撮影・石川啓次

――34歳で結婚された後、お子さんについてはどんな風に考えていたんですか？

有村智恵（以下、有村） 子どもは欲しいと思っていたんですけど、結婚して自分の年齢をあらためて意識させられました。ゴルフ界では「まだまだ若いし頑張れるよ」って言われてたし、18歳でプロゴルファーになってから毎年試合と練習だけの繰り返しだったので自分でも年を取っている感覚が全然無くて。でも病院では35歳は“高齢出産”になると言われて、年齢の壁にすごく焦りました。

――アスリートとしての生活と妊活の両立は簡単ではない？

有村 私は体質的にお薬を飲まないと難しいと言われたんですけど、その薬がホルモン系なので試合になるとドーピングになる可能性がありました。通院も試合の合間の月・火しか行けなくて、病院で「また明日来てください」と言われてもその日は遠征に行かないと間に合わない。あんまり現実的じゃないなと思ってました。

「『私はなんで女なんだろう』って何度も何度も思いました」

――体調のケアなども変わりますよね。

有村 アスリートと妊娠って、必要なことが180度逆なんですよ。ゴルフのためには強度が高いトレーニングも必要だけど、お腹に負担がかかるからやめておこうとか、どちらも100%で挑めない状況なのに、それでも試合は次々にくる。メンタルも追い詰められて、「これでゴルフがダメになって、もし子どもも産めなかったら……」と最悪のケースばかり考えてしまっていました。

――しかも有村さんは家庭の「大黒柱」というプレッシャーまである。

有村 夫はちゃんと働いてくれていたので、私の場合は食べられなくなる恐怖まではありませんでした。でも自分で働いて自分で稼いで生きようとずっと思ってきたので、ゴルフを犠牲にするのがすごく怖かった。

――女性アスリートはキャリアの大切な時期と出産適齢期が重なっていて、どちらかを犠牲にしなければいけないケースがどうしてもありますよね。

有村 そうなんです。「私はなんで女なんだろう」って何度も何度も思いました。男子プロは子どもが生まれても体へのダメージはほとんどなくて全力でゴルフに集中できるのに、なんで私はこんな苦労をしなきゃいけないんだろうって。

――ずるい、と思ってしまいそうです。

有村 「もし人間も卵で産めたらどんなにいいだろう」って毎日思ってましたね。そうしたら温めるのは別の人でもできるから。夫に話すと「わかるよ」と共感してくれるんですけど、それで解決するわけでもない。あの時期は自分の中に解決できない感情が渦巻いてました。

――それは初めて体験する感情でしたか？

有村 それまでのゴルファー人生でも、他の選手に対して嫉妬のような感情を持つこともあったんですけど、そういうのは最終的に「自分がゴルフを頑張るしかないか」という結論にたどりつくんです。でも何を頑張っても、どちらを選んでもモヤモヤが残る、答えが全く出ないモヤモヤは初めてでした。あれは女性アスリート特有の感情だと思います。

――結果的には休養発表から1年半ほどで双子のお子さんが生まれましたが、どんな気持ちになりましたか。

有村 妊娠中はとにかく不安が大きかったので、無事に2人生まれてきてくれた瞬間は、嬉しさよりも安堵感が大きかったですね。双子ですしもちろん育児は大変ですけど、妊活中にずっと最悪の想像で頭がいっぱいだったことを考えれば何でもないです。

「『1人が育児をやる』という選択肢はなくて…」

――出産から約1年でツアーに復帰しましたが、体調的にはどうでしたか？

有村 妊娠中に20キロ増えた体重を支えてたからか、意外と足腰はそこまで弱ってなかったですね。ただ抱っこの影響で首や肩がすごく固まるので、スイングした時に肩が回りづらくて、それを戻すのは大変でした。

――子どもと一緒にいたい気持ちと、早く復帰したい気持ちのバランスはどう取っていたんでしょう。

有村 どうしてもゴルフを優先することはありましたね。双子ですし夫も働いているので「1人が育児をやる」という選択肢はなくて、私の母や姉妹にサポートしてもらってどうにか回しています。

――具体的にはどんな体制なんでしょうか？

有村 姉や妹は近くに住んでいますし、私が集中して仕事や練習に行くときは母も熊本から来てくれます。私がプロになった瞬間から、有村家の方針は「智恵は他のことは何もしなくていいからゴルフで稼いで家族を養って」というものでした。結婚するまでは家事や書類仕事も家族がやってくれていて、それが子育てに変わった、みたいな。

「私が試合に出るイコール、夫が家事や育児を一手に引き受ける」

――旦那さんはその状況についてどんな雰囲気ですか？

有村 私の母と夫、姉と夫、みたいな日もあるので申し訳ないなとは思っています。それでも家族とも仲良くしてくれて本当に感謝してます。

――ツアー復帰についても応援している？

有村 それは応援してくれていて、試合にも出られるように助けてくれます。でも私が去年ツアーに復帰して1年経ってみて「私が試合に出るイコール、夫が家事や育児を一手に引き受ける」っていうのはお互いわかったので、今は3月にシーズンが始まるのをちょっと身構えてます（笑）。

――ゴルフを見るのが趣味だったのに。

有村 そうなんですよ。子どもが生まれるまでは、私が出た試合を夫が見に来ることがあってそれをすごい楽しみにしてたんですよ。ちょっとした旅行気分というか。でも今は、私が試合に行ってる間は子供たちの世話で夫は試合を見てるどころじゃなくなっちゃうので。

――旦那さんの方が子どもと一緒にいる時間は長い？

有村 今はどうしてもそうなりますね。子どもってやっぱり一緒にいた時間が長い人に懐くので、遠征から帰ってきた瞬間はちょっと距離があったりします。長男は母乳がうまく飲めなくて母と姉がミルク担当だったので、今でも私より姉に懐いてますし。寂しさはもちろんありますけど、今は仕方ないと割り切ることにしてますね。

――結婚や出産、キャリアの選択に迷っている後輩アスリートたちにアドバイスするとしたらどんなことを伝えたいですか？

有村 「恐れずに一歩踏み出してほしい」としか言えないですね。アスリートにとって結婚や出産はキャリアを中断させることになりますし、私自身もすごく怖かったです。でも家族を持ったからといってゴルフができなくなるわけではなくて、むしろ支えてくれる人がいることで強くなれる部分もある。結婚前はゴルフ以外のものを背負うことが怖かったんですけど、守るものができたことでゴルフ以外の世界も広がったので、やりたいと思ったことは簡単にあきらめないで欲しいですね。

――20代の頃は「ゴルフが生活の全て」とお話しされていたこともありますよね。

有村 完全にゴルフが全てでしたからね。でも多分、ゴルフととことん向き合ってきたからこそ、今の状況にも心残りがないんですよ。やり残したことがあってツアーに出たいわけじゃなくて、単純にゴルフがしたい、試合に出たいだけ。だから若い頃の自分にも「限界までゴルフをやってくれてありがとう」と思ってます。もしかすると今が一番幸せかもしれませんね。

（金 明碰）