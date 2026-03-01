中島大嘉が秋田戦でハットトリックを達成

眠れる獅子が、ついに目を覚ましたか。

ザスパ群馬のFW中島大嘉が圧巻のハットトリックでチームを勝利に導き、「やっと目覚めたか！」「札幌サポ大騒ぎ」などと大きな注目を集めている。

群馬はJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節でブラウブリッツ秋田とホームで対戦。中島はワントップで先発出場した。前半6分、右サイドのMF西村恭史の鋭いクロスに左足を伸ばして合わせ、先制ゴールを奪うと、同35分にはPKを沈めて2点目。さらに前半アディショナルタイム1分にはCKのこぼれ球を押し込み3点目を記録し、前半のうちにハットトリックを達成した。

群馬は後半に2失点して点差を詰め寄られたが、そのまま逃げ切って3-2で勝利。移籍後初ゴールをきっかけに一気にゴールラッシュを演じた中島の活躍で、開幕3連勝中だった秋田から今季初白星を挙げた。

長崎の名門・国見高校から北海道コンサドーレ札幌でプロ入りし、将来を嘱望されていた中島。しかしJリーグでは思うように結果を残せず、期限付き移籍を繰り返してきた。そうしたなかで、覚醒を予感させる今回のハットトリック。SNSでも「やっと取り返したね」「お見事です」「エグすぎる！」「覚醒してるの嬉しい」「ここから得点量産期待」「やっと目覚めたか！」「札幌サポ大騒ぎ」など多くのコメントが寄せられ、23歳のストライカーに熱い視線が注がれている。（FOOTBALL ZONE編集部）