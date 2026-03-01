『笑っていいとも！』の素人参加コーナーで特異な存在感を放って注目され、『ものまね王座決定戦』でのハイテンションなものまねで人気を確固たるものにした伝説の女性お笑い芸人・しのざき美知（57歳、2018年に「しのざき見兆」に改名）。

タモリ、ビートたけし、志村けんに“愛され”、「ものまね女四天王」や「ものまねお笑い四天王」のひとりに数えられたものの、25歳で結婚・引退した。

2017年に芸能界へ復帰し、すみよしななみ（住吉奈々美）とのユニット「ブギ子とウギ子」で活動する彼女に、地元では知らぬ者のいなかった篠崎家の教育方針、学校のイベントに引っ張りだこの小学生時代、落語との出会いなどについて、話を聞いた。（全4回の1回目／2回目につづく）



しのざき美知さん。現在は「しのざき見兆」として活動している ©橋本篤／文藝春秋

◆◆◆

実家ではピアノ教室や三味線教室をやっていた

――しのざきさんは、生まれも育ちも埼玉の浦和ですが、どんな子供時代を送っていたのでしょう？

しのざき美知（以下、しのざき） 実家がですね、ピアノ教室、電子オルガン教室、民謡教室、三味線教室、生け花教室をやっていたんですね。もうほんとに地元に根付いていた教室で、我が家のことを知らぬ人は誰もいないという感じで。そのわりに私は、勉強もできなければ、運動もできないので、そんな意味でも町では有名な子でした。

――ピアノ教室や三味線教室が家業だった。

しのざき 父は「篠崎電気」という電気工事の会社をやってたんです。埼玉のいろんなところに「篠崎電気」があるんですけど、だいたい親族がやっているという。地元の盆踊りがあると、うちの父親が提灯を付けるみたいな。工事以外でも地元のイベントにはなにかしら関わっていましたね。関わっているというよりも、しゃしゃり出るうちの父という。パンチパーマでした。

――裕福な家だったような気がしてならないのですが。

しのざき お腹は空いたことないです。生け花教室や民謡教室をやっていると、各地のおいしいものを頂いたりするじゃないですか。お稽古をやるたびに生徒さんがお菓子を持ってきてくれたりしますし。

お中元、お歳暮の時期になると、1部屋埋まるぐらいおいしいものがどんどん届いて。また、私がおいしいものが大好きじゃないですか。それを食べてたから、このような86キロの体型になるんですね（笑）。

「落語にも連れて行ってくれた」お笑いや音楽が好きな両親のもとで育った結果…

――お父様も民謡や三味線に興味を。

しのざき 父も音楽好きでした。だから子供たちに音楽をやらせてたんです。私、姉と弟がいるんですけど、全員に音楽の教育を受けさせたいということで、父は朝起きるなり「クラシック大全集」みたいなレコードをバンバンかけていました。

それで自分たちでピアノ教室を開いて、子供たちをピアノの先生にしようと思って育てていたら、次女は吉本に行っちゃったという。

――“クラシックは聴いてもいいけど、歌謡曲は聴いたらダメ”みたいな篠崎家ルールがあったりは。

しのざき そんなことなかったですね。落語にも両親は連れて行ってくれたり。音楽も好きだし、芸事が好きな両親で。お勉強もやらされたけど、いろいろお稽古にも通わされましたね。結局、どっちも全然できなかったんですけど。

落語以外だと、一家揃ってドリフターズの映画をよく観に行ってましたね。もう、テレビでもドリフを見てたし、そんな家だからお笑いが嫌いなわけがなくて。教室やってたし、電気工事の会社もやってたから、常に家には人がいっぱい集まってて、みんなでテレビのお笑いを見ては大笑いしてました。

「スピードスケートから習字までやっていて…」子ども時代はお稽古三昧

――でも、朝になるとクラシックが鳴り響く。

しのざき 朝はずっとクラシック音楽が流れてて、学校から帰ってきたらピアノ教室が始まって、夜からは民謡教室や三味線教室も始まる。でも、荘厳なのは朝だけで、年がら年中宴会をやっているような家でしたよ。

お稽古通いもほんとに忙しくて、スピードスケートから習字までやっていて。美大受験を専門にした浦和の彩光舎っていう絵画教室にも通ってましたね。あと、あんまりにも数学ができないんで大学教授のおうちにも行かされてました。

――お稽古ラッシュでどうにかなりそうですけど。

しのざき お稽古自体は好きだったんですけど、ドキドキしちゃってましたね。ただ、勉強のほうは、ほんとダメでしたね。

大学教授のおうちに行っても、「どうやらこの子は勉強ができない」とわかったみたいで、教えてくれたのは有精卵と無精卵の見分け方で。庭で飼ってたチャボの卵を使って「有精卵はね」なんて教えられて。

庭には梅の木もあったので、梅を取って梅シロップを作ったり。おやつもガンガン食べてましたし。数学じゃなく、丁寧な暮らしを教わりに行ってましたね。

何十年後かにそこのお宅の息子さんに会ったんですけど、「しのざきに俺のおやつを食い尽くされた」としみじみ語られました。

「じゃあ、みんなで原始人のダンスをやろう」クラスで目立つ存在だった小学生時代

――やっぱり、学校でも目立っている子でした？

しのざき すっごい目立ってました。たとえば、土曜に見た『8時だョ!全員集合』でやったネタを月曜日に学校でやるような。学年で何かイベントがあるたびに、「しのざき、ちょっとやってよ」って声を掛けられてました。

いまでも覚えてるのが、小学校のキャンプファイアー。「しのざき、何かやってよ」って言われて、「じゃあ、みんなで原始人のダンスをやろう」と言って。家がピアノ教室なもんで、リズムボックスとかがあるんですよ。

それを使って作った音をカセットテープに入れて、「お母さん、いらない毛布ある？」って。教室の生徒さんが泊まったりしてたので布団もあったんです。

毛布を切って、原始人が着る毛皮を作って。それをクラスのみんなに着せて『はじめ人間ギャートルズ』みたいになってもらって、キャンプファイヤーを原始人のダンスで踊るっていう。

――お楽しみ会などは、「しのざきワンマンショー」状態になるわけですよね。

しのざき もう完全に任されてましたね。あと、ピアノ教室の娘ってことで、ピアノの演奏も頼まれました。だけど、私はろくに練習してこなかったから、たいしてピアノは弾けないし、楽譜も読めなくて。

でも、ずっと耳で音を聴いてきたから、先生に「これ弾いてみて」と聞かされた音は拾えたんですよ。で、「たしか、この音だ」って確かめるようにして、弾いてましたね。

電子オルガンは、結構弾くことができたんですよ。小2からアニメの曲を耳コピするようになって、音楽の授業で「しのざき、あれ弾いてよ」なんてリクエストされてましたね。

小学生でさだまさしの「関白宣言」を弾き語り

――弾いていたアニメの曲って？

しのざき 私たちの世代がリアルタイムで見ていたアニメだから、『キャンディ・キャンディ』とか『ドカベン』あたりだったかな。

通ってたピアノ教室が、埼玉会館って大きなホールで毎年発表会をやっていて、そこにしゃしゃり出てたりもしてました。勉強はできなかったけど、そういうのには飛び込んでは何かしらネタをやってしまう性分だったんですね。仲良しの生徒さんを集めて、さだまさしさんの「関白宣言」の弾き語りをしたり。

――小学生で「関白宣言」。

しのざき さらにどういうわけか、スピードスケートもやってました。なんだってスピードスケートって感じなんですけど、浦和って文教地区で教育がすごく盛んなんです。それで子供たちのために、県でスピードスケートの教室をやっていて、私も入れられたんです。

生徒の中にはオリンピックを目指す子もいるんだけど、私はみんなの後を付いていくのに精一杯で、他の子のお母さんが持ってきてくれる焼きそばを食べまくってました。

そうしたら、そこの先生が「おまえは焼きそばを食いに来たのか」と言って、本をプレゼントしてくださったんですよ。「何の本だろ？」と思ったら、落語の本で。

その先生、私のことを見抜いていたんでしょうね。スケートやれないから、みんなとキャッキャッやってたんですけど、それを見て「面白いヤツだな」とか思ったんでしょうかね。

両親からは「桜のようにかわいい子」「いい女だな」と溺愛されて育ち…

――そこから落語にはまったのでしょうか。

しのざき 本を頂いたからには、活かさないと申し訳ないなって。学校で発表会とかあったら、ビシッと手を挙げて「落語やります！」「しのざきがやるんだったら、やらせてみるか」みたいな。でも、落語のネタや知識はその本だけで学んで、わざわざ1人で寄席に行ったりとか、噺家さんのテープを聞いたりはしなかったんですけど。

――本はよく読んでいましたか。

しのざき 本は欲しいものがあればなんでも買ってくれたし、家には伝記から文学まで、なんでもありました。

小さい頃は、母親が読み聞かせしまくってくれて。さらには「本を書いてごらんなさい」と言われて書いてみたら、「うわ〜、すごいわねぇ〜」って褒めちぎって、それをリボンで綴じて本にして、ご近所に配って回るんですよ。ご近所には迷惑な話ですよね。

――近所に配るのは、ちょっとアレですね。

しのざき イタイですよね（笑）。私、実は両親からすごく溺愛されてきて。母からは「桜のようにかわいい子ね」って、父からは「いい女だな」って言われ続けながら、育ってしまったんですね。

――でも、それはそれで大事な気も。

しのざき そう、大事ですよね。学校ではまったく勉強ができず、通信簿も酷いもんなんですけど、「ああー、もう桜のようにかわいいわね」と親からメチャメチャ褒められる教育をされていたから、自分を卑下することもなく。

そう言ってくれる親のいる家が、ほんとに心地よかったですね。家に帰れば、教室の生徒さんからいただく美味しいものもいっぱいあったし。

『笑っていいとも！』の素人参加コーナーに出た本当の理由

――アットホームで賑やかな環境で育っていますよね。

しのざき 生まれたときから当たり前のように、人が集まる家でしたしね。学校の友だちがうちのピアノ教室へ習いに来て、ピアノの先生も一緒になってご飯を食べて。母が料理好きで、みんなを集めてはもてなすんですよ。

そこへ篠崎電気の下請けをやってくれていた会社のフィリピン人の従業員の方々や、たまたま営業に来ていた保険屋さんも加わってごはんを食べるという。みんな仲良かったし、賑やかでしたね。

――そんな環境で育つ中、どんな夢を抱いていました？

しのざき 小学校で「将来なりたいものは？」なんて時に「女優さんのマネージャーになります」とか言って書いたのを覚えていますね。

――女優ではなく、マネージャー。

しのざき 不思議ですよね。母にすごく褒められて育ったことで、誰かを応援したり、支えたりすることが根っから好きなんですね。だから、女優じゃなくて、女優を支えるマネージャーになりたかったんじゃないかなって。

『笑っていいとも！』の素人参加コーナーに出たのも、私が出たかったんじゃなくて、友達が出たがっていたんですよ。で、手助けのつもりで出たらああなって、こうなったんです。

撮影＝橋本篤／文藝春秋

（平田 裕介）