ACLエリート、ACL2、チャレンジリーグの西地区が延期に

アジアサッカー連盟（AFC）は3月1日、中東情勢の変化を受け、2025-26シーズンのAFCクラブ競技大会における西地域の試合を延期すると発表した。

延期の対象となるのは、3月2日および3日に予定されていたAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）ラウンド16の第1戦。さらに、3月3日から4日にかけて開催予定だったAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）とAFCチャレンジリーグの準々決勝第1戦も、追って通知があるまで延期されることが決定した。

Jリーグ勢など、東地域のクラブが参加する全大会の試合については、当初の予定通り開催される。

AFCは今回の決定について、急速に変化する現地の状況を継続的に監視した結果であることを強調。声明では「すべての選手、チーム、役員、そしてファンの安全とセキュリティを確保することに断固として取り組む」としている。

イランでは国内リーグ戦が中止となり、代表チームの北中米ワールドカップ参加も不透明な状況に。新たな試合日程については、詳細が決定次第、AFCの公式サイトを通じて発表される予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）