〈中2で『いいとも』出演→「お笑い四天王」としてブレイク→25歳で突然引退…タモリらに愛された“伝説の女芸人”しのざき美知（57）が語る、地元で有名だった子ども時代〉から続く

『笑っていいとも！』の素人参加コーナーで特異な存在感を放って注目され、『ものまね王座決定戦』でのハイテンションなものまねで人気を確固たるものにした、伝説の女性お笑い芸人・しのざき美知（57歳、2018年に「しのざき見兆」に改名）。

【衝撃画像】今とはまるで別人…タモリに「珍獣」と呼ばれ、大きなホクロがトレードマークだった“素人中学生時代”を写真で見る

タモリ、ビートたけし、志村けんに“愛され”、「ものまね女四天王」や「ものまねお笑い四天王」のひとりに数えられたものの、25歳で結婚・引退した。

2017年に芸能界へ復帰し、すみよしななみ（住吉奈々美）とのユニット「ブギ子とウギ子」で活動する彼女に、『笑っていいとも！』出演の経緯、“いいとも青年隊”メンバーだった野々村真への儚い恋、容姿いじりなどについて、話を聞いた。（全4回の2回目／3回目につづく）



しのざき美知さん。現在は「しのざき見兆」として活動している ©橋本篤／文藝春秋

◆◆◆

友達から「テレビに出たいから面白いこと考えて」と言われて…

――お母さんに溺愛されたことで、誰かを喜ばせたり、支えたい性格になったと。

しのざき美知（以下、しのざき） もうそこは遺伝かもしれないですね。グルグルって丸ごと回るジャングルジムがあったじゃないですか。幼稚園のときなんですけど、私はジャングルジムに登らずに、みんなが乗っているのを回すのが好きで。みんながキャッキャ喜んでいる顔を見るのが好きで回してあげていたことが、すごく記憶にあるんですよ。誰かを喜ばすのが好きなんでしょうね。

――中学校に上がっても、その精神は変わることなく？

しのざき そうですね。いろいろモノマネしたり、楽しいこと、賑やかなことをやっては、クラスのみんなを喜ばせてましたね。

そうしたら中学校2年生のときかな。友達が「ねえ、みっちゃん。テレビに出たいから、なにか面白いこと考えてよ」って言い出したんですよ。「ああ、いいよ」って言って、「じゃあ、『笑っていいとも！』のオーディション受けたいね」となって。私が出たいんじゃなくて、友達が出たがっているから出たんですよ。

――『笑っていいとも！』の素人参加コーナーに出たのは、友達のためだった。

しのざき それでネタを考えてたら、自分をオチに持ってくのが一番面白いことに気づいたんです。「よし、これでやろう」って。

夏休みに、友達と一緒に新宿のアルタへ行って。オーディションを受けたら、すんなり一発で合格して。それから毎週、ネタを考えて、衣装を揃えては、オーディションに通って、優勝するようになって、グランドチャンピオンになって、視聴者の方々から応援のメッセージが届きまくって。そんな感じです。

「『会えるかな』ってドキドキしてました」当時憧れていた“いいとも青年隊”のメンバーとは？

――当時の“いいとも青年隊”のメンバーだった野々村真さんのファンだったとのことですが。

しのざき 大好きなんですよ。だから、オーディションに行くたびに「会えるかな」ってドキドキしてましたね。番組で野々村さんと横に並んじゃって、うれしくてしょうがなかったです。

周りのみんなに「良かったじゃん」とか言ってもらって、『いいとも！』の視聴者の方たちもすごく応援してくださったんですよね。

すみよしななみ（以下、すみよし） 野々村君にもっとアピールしろと。

しのざき うん。しのざきのはかない恋に「ガンバレ」と思ってくれたんでしょうね。

友達とミニスカートを穿いて、ポンポン振りながら絶叫

――オーディションを受けていることは、家族には内緒だったのですか？

しのざき なにも言わないで出たので、近所の方が「出てるよ」って母に教えてビックリしてました。母はマジメな人なんで。だけど、毎週出るようになって、タレントという仕事になったことで「こうなるのも当たり前ね」「才能あったもの。そりゃ、そうなるわよ」って納得してましたね。

――『笑っていいとも！』の素人参加コーナーはいろいろありましたが、オーディションを受けたコーナーというのは。

しのざき 「私のメロディー」っていうコーナーで、課題曲が出て、その替え歌やメロディーを変えたりするんですよ。橋幸夫さんの曲で、名ナレーターの芥川隆行さんが曲紹介をするっていうお題目で。それで友達とミニスカートを穿いて、ポンポン振りながら「L.O.V.E. 橋幸夫！ 幸夫！ 幸夫！」って絶叫して。芥川さんが「こんな曲じゃないでしょ」って呆れる、っていう。

――コーナーとしても、番組としても、規格外の素人だったと。

しのざき そう、規格外が来ちゃった。まず、女子中学生が3、4人で来ちゃったのも驚きだったみたいで。コロコロした太めの女子中学生が、何かに取り憑かれたみたいにポンポン振って橋幸夫の応援してるわけですから。芥川先生も「こういう企画じゃなかったんだけどな」ってこぼしてました。

本来だったら、芥川さんが「旅はなんちゃらで」って曲紹介の口上をして、そこからクスッとする替え歌を披露するノリのコーナーだったはずなんですけど、私たちが来ちゃったもんで「え？」って。

でも受けちゃったので、だんだんとネタの規格外具合いが上がっていくんですけど。

オーディション会場で「サインください」と…素人なのに凄まじい人気ぶり

――タモリさんとの対面も嬉しかったのでは。

しのざき あくまで目当ては野々村さんだったんで。すみません。野々村さん以外は全然視野に入っていなかったです。だけど、真さんは私をメチャメチャ警戒してましたけど（笑）。

アルタに着いたら、ずーーーーっと見ていました。真さんを。「ウワ〜ッ」となって「ハァア〜」って溜め息ばっかり出してましたもん。

すごく優しくて紳士で、「やっぱり、いい方だなあ」と思ってたら、坂上俊恵さんと結婚なさいました。

すみよし 入った事務所って、野々村さんと一緒だったんだよね。

しのざき 事務所の社長さんが、すごく私のことを買ってくださって。よく引っ張ってくださいましたよね。

――“いいともに出ている素人女子”ながらも、人気は凄まじかったようですね。

しのざき オーディション会場で「サインください」って、声を掛けられたんです。一緒に受けてる子かなと振り返ったら、大御所イラストレーターの田村セツコさんだったんです。「好きなんです。サインください」と言ってくださって。「いやいや、そんな者じゃないです」って、恐縮しまくりで。

ほんとに田村セツコさんなのか何度も確認したけど、何度聞いてもほんとに田村セツコさんで。すごい方だから「エーッ」って驚いて。サインなんて書いたことないから、普通に「篠崎美知」ってサインするかないじゃないですか（笑）。テストの答案用紙に書いた名前と変わらないサインを抱いている田村さんを見て、「いいのかな」って。

タモリからは「埼玉のオオサンショウウオ」「珍獣」と呼ばれた

――タモリさんから「埼玉のオオサンショウウオ」「珍獣」と呼ばれていましたが。

しのざき でも「肌キレイだな〜」なんて、ものすごく褒めてくれてたんですよ。「生地はいいけど、仕立ての悪い服」とも言われていましたけど（笑）。だけど、それって全然ありがたいことでしたね。なにかっていうと褒めてくれましたし、あったかい方でしたね。

――どういったタイミングで、そうした“いじり”を「チャンスだ」と思えました？

しのざき 中学校の運動会で、いつも徒競走で一番を取っていた女の子がいたんです。その子から「私、今日一番を取れるかどうかわからない。すごく心配だけど、お母さんが『しのざきがいるから大丈夫だよ』だって」と言われたんですよ。

それを聞いて「よっしゃ、私が応援してやる」と思って。校庭に落ちてる木の枝を拾って、ハチマキで留めて。『八つ墓村』スタイルで「ハイヤ〜〜！」って叫んで、その子を応援しながら走ったんですよ。見事、その子が一番を取って拍手喝采、感動の涙のゴールになって。

そこが、私の原点になってるんです。誰かの喜ぶ顔が見たいという、もともとあった私の行動理念が強固なものになったんですね。そこから、全国のブスの代表になろうとも決意して。

「私はとってもイヤなんです」“日本で一番のブスになろう”と決意したワケ

――ブスの日本代表。

しのざき 誰かに「ブス」って言われて傷ついている女性の姿を見るのが、私はとってもイヤなんです。ほんと、目にすると辛くてたまらないんです。私は容姿をいじられると「そんなことを言うのは、きっと機嫌が悪かったからなんだろう」って考えるんです。

ムシャクシャしていて、工事現場の前を通りかかったら三角コーンがあった。そうしたら、蹴っ飛ばしたくなる。だけど、気分が良かったり、満たされていたら、そんなこと思いもしないじゃないですか。そういうことなんだろうなって。

私が日本で一番のブスになったら、そういうことを言われてる人たちも「しのざきがいるから私は大丈夫だ」と思ってくれたら嬉しいなって。それが自分を動かす大きな力になっていました。

『ものまね王座決定戦』に出演して視聴率32％を記録

――『笑っていいとも！』で注目を集めて事務所に入り、『ものまね王座決定戦』で人気爆発といった感じでしたが。

しのざき 『ものまね王座決定戦』に出たのって、実は野々村さんのバーターだったんです。真さんが出る予定だったんですけど、それが難しくなって同じ事務所の私が出ることになって。

たしか、19歳のときですね。黒木香さんのものまねでジュディ・オングさんの「魅せられて」を歌うっていうのが、最初に出たときのネタ。『ものまね王座決定戦』って、生演奏だったんですよね。バンドマスターをやってた三原綱木さんが、私の脇毛を見て本気でひっくり返ってましたね。

――番組内で“必笑ポジション”になりましたが、それを期待されるプレッシャーみたいなものは。

しのざき 『笑っていいとも！』から、私ってひとつのことしかやってないんですよね。歌を歌って、そこにネタを載せるっていう。『ものまね王座』も『いいとも』も、私としてはやっていることは変わっていないんですよ。

ネタ選びも考えずに、「これだ！」って勘だけで決めてました。

――視聴者からクレームが届いたことはありましたか？

しのざき 私が出ると32％とか視聴率を取るんですけど、プロデューサーさんからは「おまえさあ、出ている時の視聴率も一番なんだけど、苦情の電話の多さも一番なんだよ！」って、褒められながら怒られました（笑）。

撮影＝橋本篤／文藝春秋

〈「なんであんな奴が出てるんだ！」中山美穂のモノマネでクレーム殺到…「今でいう炎上商法」伝説の女芸人・しのざき美知（57）が語る『ものまね王座決定戦』舞台裏〉へ続く

（平田 裕介）