将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局が3月1日、新潟市の「新潟グランドホテル」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と挑戦者の増田康宏八段（28）が対局に臨んでいる。激しい盤上の戦いが続く中、午前10時には両者に「午前のおやつ」が提供され、増田八段が注文した“王道”のドリンクメニューがファンの視線を釘付けにした。

【映像】美しい…春スイーツと“王道”クリームソーダ

この日の午前のおやつは、藤井棋王が「苺のチーズケーキ」と「アイスレモンティー」、増田八段が「苺のパリブレスト」と、両者そろって旬の真っ赤なイチゴを使った華やかなスイーツを注文。中継を見守るABEMAの視聴者からは「春らしい〜」「かわいいね」「おいしそう」といった声が寄せられた。

しかし、この日最も大きな反響を呼んだのは、増田八段がスイーツとともに注文した「クリームソーダ」だった。美しいみどり色のソーダにアイスクリームが浮かべられ、さらに真っ赤なさくらんぼがぜいたくに2つもトッピングされた、まさに“純喫茶”を思わせる王道スタイルだ。

大一番での甘く爽やかなオーダーに、ABEMAの中継で解説を務めた金井恒太六段も「元気を感じる」と笑顔でコメント。視聴者もレトロで色鮮やかなビジュアルに大盛り上がりとなり、コメント欄には「珍しいね！？」「クリームソーダいいなー」「クリームソーダ結構多い」「これがクリームソーダよ！」「純喫茶」「クリームソーダ飲みたくなった」といった声が続々と寄せられていた。

