専門店に並んでてもおかしくない♡食卓映えする100均キッチングッズ

商品情報

商品名：薬味入れ（丸）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480852911

専門店に並んでそう！食卓が映えるダイソーの『薬味入れ（丸）』

ダイソーをパトロールしていると、食器売り場で一際目を引いたこちらの商品。専門店に並んでいてもおかしくない上品さで、思わず購入してしまいました。今回ご紹介するのは、その名も『薬味入れ（丸）』。材質はストーンウェア。お値段は￥220（税込）です。

コロンとしたフォルムと、レトロな雰囲気の配色がお気に入り。スプーンを挟むためのくぼみが付いていないので、きちんと蓋が閉まるのが高評価ポイントです。

大粒の梅干しを入れてみましたが、容器内にまだまだ余裕がある様子。こちらは薬味入れですが、漬物入れとしても優秀なのが◎食卓を素敵に彩ってくれるアイテムです。

ダイソーにはお洒落な食器がまだまだあります！

食卓映えする食器といえば、ダイソーの『プラント どんぶり』もおすすめです。あたたかみのある配色と、北欧食器のような洗練されたデザインが魅力。お値段は￥550（税込）です。

そして、なんとこちら、美濃焼産地の老舗メーカーで作られた日本製の食器！シリーズ展開も豊富なので、揃えてコーディネートすれば毎日の食卓がぐっと格上げされます。

女性でも片手で無理なく扱える大きさで、1合のごはんがぴったり入ります。また、電子レンジは温め程度の使用がOKで、食器洗い機にも対応している優れもの。デザインはもちろん、使い勝手にも配慮された優秀アイテムです。

今回はダイソーの『薬味入れ（丸）』と『プラント どんぶり』をご紹介しました。

ダイソーの本気を感じる、専門店級に美しいキッチングッズたち。取り入れればおうちごはんのレベルがアップすること間違いなしですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。