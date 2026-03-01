満足度がめっちゃ上がった！普段の弁当にプラスワン！こだわり派に推したい100均ランチグッズ
商品情報
商品名：スープボウルランチボックス 300＋250ml
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：10.2×12.4×高さ8.9cm（積み重ね時）
容量：300ml（持ち手付き容器）／250ml（持ち手なし容器）
販売ショップ：セリア
JANコード：4940170039393
お弁当に汁ものも欲しい日にぴったり！セリアの『スープボウルランチボックス 300＋250ml』
お昼ごはんにも温かい汁ものが欲しい。いつものお弁当にあと1品足したい。
そんなこだわり派にも推せるランチボックスを、セリアのお弁当グッズ売り場で見つけました！
今回は『スープボウルランチボックス 300＋250ml』をご紹介します。
上段は容量250ml、下段は300ml。下段には持ち手が付いていて、スープボウルのような形になっています。
上段におかず、下段にはスープの素やラップに包んだおにぎりなどを入れると、収まりが良いです。
ごはんやおかずの組み合わせ方がいろいろできるので、使い勝手よし。
電子レンジに対応しているのも嬉しいポイント！温めるときは、上段のフタを外した状態で。
いつものお弁当にプラスワンで満足感アップ！
筆者はおにぎりは別で持っていく、という形がちょうどいい感じでした。
ランチボックスのサイズ自体は小さめですが、インスタント味噌汁を一緒に飲めるだけで、食事の満足感はしっかり上がります。
完全密閉ではないため、スープなどの液体を直接入れて持ち運ぶのは避けたほうが安心です。
上下を重ねて2段で持っていく場合は、ランチベルト（別売り）が必要です。
容器に溝があり、ベルトがしっかりはまるのが安心ポイント。
上段だけを単体で使うのもアリ。
いつものお弁当に、おかずやデザート、サラダを足したい日にも使いやすいです。
フタの閉め方には少しコツがあります。容器にフタを垂直にのせ、中央を押して空気を抜きつつ、周囲を少しずつはめていくと閉めやすいです。
パッキンもバックルもないのに、フタはかなりしっかり。
開けるときは、真ん中を押しながら持ち上げるとスムーズでした。
今回は、セリアの『スープボウルランチボックス 300＋250ml』をご紹介しました。
ニュアンスカラーで、見た目もころんと可愛くおしゃれ。
普段のお弁当に温かい一品が加わるだけで、ランチの満足度はぐっと上がります。
食事内容にこだわりたい人や、その日の気分で組み合わせを変えたい人におすすめです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。