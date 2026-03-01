満足度がめっちゃ上がった！普段の弁当にプラスワン！こだわり派に推したい100均ランチグッズ

お昼ごはんはしっかり食べたいけれど、いつものお弁当だけだと少し物足りない。そんなときはセリアのランチボックスがおすすめです。容器がスープボウルの形になっていて、おかずと一緒にスープを添えられる設計。普段のお弁当に温かい汁ものをプラスできる嬉しいアイテムです。電子レンジで温めOKなのも便利です♪

商品情報

商品名：スープボウルランチボックス 300＋250ml

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10.2×12.4×高さ8.9cm（積み重ね時）

容量：300ml（持ち手付き容器）／250ml（持ち手なし容器）

販売ショップ：セリア

JANコード：4940170039393

お弁当に汁ものも欲しい日にぴったり！セリアの『スープボウルランチボックス 300＋250ml』

お昼ごはんにも温かい汁ものが欲しい。いつものお弁当にあと1品足したい。

そんなこだわり派にも推せるランチボックスを、セリアのお弁当グッズ売り場で見つけました！

今回は『スープボウルランチボックス 300＋250ml』をご紹介します。

上段は容量250ml、下段は300ml。下段には持ち手が付いていて、スープボウルのような形になっています。

上段におかず、下段にはスープの素やラップに包んだおにぎりなどを入れると、収まりが良いです。

ごはんやおかずの組み合わせ方がいろいろできるので、使い勝手よし。

電子レンジに対応しているのも嬉しいポイント！温めるときは、上段のフタを外した状態で。

いつものお弁当にプラスワンで満足感アップ！

筆者はおにぎりは別で持っていく、という形がちょうどいい感じでした。

ランチボックスのサイズ自体は小さめですが、インスタント味噌汁を一緒に飲めるだけで、食事の満足感はしっかり上がります。

完全密閉ではないため、スープなどの液体を直接入れて持ち運ぶのは避けたほうが安心です。

上下を重ねて2段で持っていく場合は、ランチベルト（別売り）が必要です。

容器に溝があり、ベルトがしっかりはまるのが安心ポイント。

上段だけを単体で使うのもアリ。

いつものお弁当に、おかずやデザート、サラダを足したい日にも使いやすいです。

フタの閉め方には少しコツがあります。容器にフタを垂直にのせ、中央を押して空気を抜きつつ、周囲を少しずつはめていくと閉めやすいです。

パッキンもバックルもないのに、フタはかなりしっかり。

開けるときは、真ん中を押しながら持ち上げるとスムーズでした。

今回は、セリアの『スープボウルランチボックス 300＋250ml』をご紹介しました。

ニュアンスカラーで、見た目もころんと可愛くおしゃれ。

普段のお弁当に温かい一品が加わるだけで、ランチの満足度はぐっと上がります。

食事内容にこだわりたい人や、その日の気分で組み合わせを変えたい人におすすめです。ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。