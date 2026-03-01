100均のこれ想像以上にすごい！1つで4役こなすって最強！使い手目線のキッチン便利ツール
商品情報
商品名：先がつかない4wayツール
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480698748
何気なく買ったら優秀すぎた！ダイソーの『先がつかない4wayツール』
調理中は各作用に合わせて、さまざまなツールが必要になりますよね。でも、そのたびに洗い物が増えて家事の負担がかかるのが気になります…。
そんな中、ダイソーのキッチングッズ売り場で、珍しいグッズを発見しました。それが、こちらの『先がつかない4wayツール』という商品。
普通のお玉と違うユニークな形が気になり、試しに購入してみました！
小さいお玉のような形のキッチンツールですが、さまざまな使い方ができます。
すくう、つぶす、お米を研ぐ、泡立てるといった4つの作業をこれ1つで行えます。
ちょっとした工夫が効いていて、清潔に使えるのもポイント！
置いたときに先端部分が触れないので、キッチンが汚れにくく快適です。
「すくう」「つぶす」「お米を研ぐ」「泡立てる」がこれ1つで完結！
まずは「すくう」動作に使ってみました。
ゆでたまごを取り出す際に、水をしっかりと切れて処理がしやすかったです。
ほかにも、茹でた野菜をすくう際、鍋料理の食材のみをすくいたいときなどにも役立ちます。
卵の黄身と白身を分別する際にも使えました。
ツールにたまごを直に割り入れましたが、黄身が破れたり、滑り落ちたりすることもなくスムーズにできました。
調理中の「つぶす」作業も快適です。
プラスチックのキッチンツールって、柔軟性があってしなるものも多いですが、こちらは硬い素材なのが嬉しいポイント。
つぶしたり、かき混ぜたりといった作業がしやすいです。
「お米を研ぐ」作業もストレスなくできました。
水が冷たいと手で研ぐのが億劫になりがちですが、ツールを使えば楽に研げます。
目詰まりもしにくく、使った後のお手入れも簡単です。
「泡立て」はおまけ程度かな…？と思いきや、意外としっかり泡立てることができました！
お玉型なので最初に使うときは違和感がありますが、ボウルにツールを押し付けるようにして混ぜると、素早く泡立ちます。
あまり飛び散ることもなく、キッチンを汚さずスマートに泡立てられました。
今回は、ダイソーの『先がつかない4wayツール』をご紹介しました。
想像以上に使い勝手が良く、買って良かったと思える優秀アイテムでした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。