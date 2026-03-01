¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¸þ¤±¡ª¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¤ÊNG¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦3Áª¡õ²þÁ±¥Æ¥¯

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥á¥¤¥¯¥Þ¥Ë¥¢¤Îkana.s¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¿§Áª¤Ó¤«¤éÅÉ¤êÊý¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤¬Â¿¤¯¡¢Àµ²ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©º£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È²þÁ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦²þÁ±¥Æ¥¯­¡Äù¤á¿§

¤Þ¤º¤ÏÄù¤á¿§¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£

ÌÜ¤òÂç¤­¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¡¢Äù¤á¿§¤òÇ»¤¯¹­ÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©

Äù¤á¿§¤ÏÌÜ¸µ¤ò°ú¤­Äù¤á¤Æ¶¯Ä´¤Ç¤­¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èµç¶þ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Äù¤á¿§¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÌÜ¤Î¥­¥ï¤Î¤ß¤ËÇö¤¯Æþ¤ì¡¢¾å¤«¤éÃæ´Ö¿§¤äÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê½Å¤Í¤Æ¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Î°ú¤­Äù¤á´¶¤ÈÈ´¤±´¶¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦²þÁ±¥Æ¥¯­¢¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥á¥¤¥¯

Â³¤¤¤Æ¤Ï¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¤Î¿§Áª¤Ó¤Ç¤¹¡£

ÌÜ¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ñ¥­¥Ã¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤¯¤¹¤ß·Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹¡£

½À¤é¤«¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¿§Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦²þÁ±¥Æ¥¯­£²¼¤Þ¤Ö¤¿

ºÇ¸å¤Ï²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£

²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢ÎÞÂÞ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤»¤ë¤Î¤ËÍ­¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§Áª¤Ó¤Ç°õ¾Ý¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

Çò¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢Âç¿Í¤Î½÷À­¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿§¤È¶á¤¤·ÏÅý¤Î¡¢¤ä¤ä°Å¤á¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÁª¤Ó¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÍ¥¤·¤¯±Æ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ë¤È¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤ÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à

²þÁ±¥á¥¤¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£

CEZANNE ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È 02¥¯¥é¥Ã¥·¡¼¥Ô¥ó¥¯

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È²þÁ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤É¤ì¤â¤¹¤°¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£