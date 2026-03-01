¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¸þ¤±¡ª¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¤ÊNG¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦3Áª¡õ²þÁ±¥Æ¥¯
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦²þÁ±¥Æ¥¯¡Äù¤á¿§
¤Þ¤º¤ÏÄù¤á¿§¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¡¢Äù¤á¿§¤òÇ»¤¯¹ÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Äù¤á¿§¤ÏÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¶¯Ä´¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èµç¶þ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äù¤á¿§¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÌÜ¤Î¥¥ï¤Î¤ß¤ËÇö¤¯Æþ¤ì¡¢¾å¤«¤éÃæ´Ö¿§¤äÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê½Å¤Í¤Æ¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Î°ú¤Äù¤á´¶¤ÈÈ´¤±´¶¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦²þÁ±¥Æ¥¯¢¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥á¥¤¥¯
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¤Î¿§Áª¤Ó¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤¯¤¹¤ß·Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹¡£
½À¤é¤«¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¿§Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦²þÁ±¥Æ¥¯£²¼¤Þ¤Ö¤¿
ºÇ¸å¤Ï²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢ÎÞÂÞ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤»¤ë¤Î¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§Áª¤Ó¤Ç°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿§¤È¶á¤¤·ÏÅý¤Î¡¢¤ä¤ä°Å¤á¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÁª¤Ó¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÍ¥¤·¤¯±Æ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ë¤È¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤ÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
²þÁ±¥á¥¤¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
CEZANNE ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È 02¥¯¥é¥Ã¥·¡¼¥Ô¥ó¥¯
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È²þÁ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤â¤¹¤°¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£