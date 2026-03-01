全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・武蔵小山の立ち食い寿司店『立ち鮨 ながお』です。

【’24年12月16日OPEN】熟練の寿司と軽妙なしゃべりの合わせ技

店内の一体感も魅力、会話の多い立ち鮨店

店内はわずか7席。開店から約9カ月、武蔵小山の人気店だ。

カウンターに立つのは寿司職人歴40年以上の天野勝博さん。豊洲に通い、見極めたネタを仕入れる。シャリは、長年の経験から行き着いた、酸味を抑えたやさしい味わい。だが、人気の秘密はリーズナブルでおいしい寿司とつまみ……だけではないようだ。

『立ち鮨 ながお』（手前から時計回りに）漬けマグロ 298円、アジのなめろう 298円、イワシ 178円 （ドリンク）雁木・ひとつ火 848円 アジのなめろうは白味噌（写真）のほか、リクエストで赤味噌もあり

「今年はサンマがいいよ、食べる？」「もう、やんなっちゃうね。暑くて」。

天野さんの人懐っこいおしゃべりに、ついつい釣られ、寿司も酒も進むのだ。注文はタブレットなのに、「会話の多い立ち鮨店」。帰りは楽しい気分になっていること間違いない。

『立ち鮨 ながお』職人 天野勝博さん

職人：天野勝博さん「みんなに“まゆげさん”と呼ばれてます！気軽に食べに来てね〜」

『立ち鮨 ながお』カウンター7席の一体感がいい。ゆったり飲みでも、サクッと食べもOK

武蔵小山『立ち鮨 ながお』

［店名］『立ち鮨 ながお』

［住所］東京都品川区小山4-1-10石原ビル1階

［電話］03-6451-2128

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、16時半〜22時（21時半LO）

［休日］水

［交通］東急目黒線武蔵小山駅西口から徒歩3分

撮影／大西陽、取材／本郷明美

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、マグロ炙りユッケやガリサワーなどの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

