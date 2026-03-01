「中村俊輔みたい」「何回も観ちゃう」ヴェルディ25歳DFのFK弾に脚光。芸術的な一撃「ものすごい軌道」「スーパーゴールすぎる」
芸術的なFK弾だ。
東京ヴェルディは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第４節で横浜F・マリノスとアウェーで対戦。２−３で敗れた。
悔しい結果となったが、この一戦で圧巻のゴールを決めたのが、56分から途中出場した吉田泰授だ。１−３で迎えた90＋１分、ペナルティアークからやや離れた位置で得たFKのキッカーを務める。左足で狙いすました一撃は、綺麗な放物線を描きながらゴール左上に吸い込まれた。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが「虹を描く 軌道が美しい」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では以下のような声が上がった。
「キックが素晴らしい」
「成長著しいな」
「中村俊輔ばりのFK」
「何回も観ちゃう。泰授すごい！」
「めちゃくちゃいいキック持っとる」
「上手すぎ」
「目の覚める一撃」
「こんな完璧にコース狙ったFK久々に見た」
「スーパーゴールすぎる」
「ものすごい軌道だった」
「中村俊輔みたい」
25歳のDFは、これで今季リーグ戦２ゴール目を記録した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「目の覚める一撃」東京V吉田の鮮やかなFK弾！
