「投手陣にシーズン中の勢いがない」球界ご意見番がズバリ 被弾の伊藤大海らに「棒球に近い」「不安」【侍ジャパン】
中日相手に3回2失点と不安を残した伊藤大海(C)産経新聞社
元DeNA監督の中畑清氏が3月1日、TBS系の「サンデーモーニング」に、元中日監督の落合博満氏とスポーツご意見番として生出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表の投手陣への不安を吐露した。
【写真】自主トレを共にした伊藤大海とダルビッシュ有の2ショットを見る
番組では2月28日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」で、侍ジャパンが7-3で中日を下し、2連勝したことを報じた。ここで中畑氏が「ちょっと水を差すようで嫌なんですけど」と前置きした上で「投手陣にね、ちょっといつものシーズン中の勢いがないんですよ。ちょっと打たれすぎてるっていうのかな」と指摘した。
28日は先発の伊藤大海（日本ハム）が辻本倫太郎（中日）への被弾を含め、3回2失点。2番手の隅田知一郎（西武）も細川成也（中日）左越え本塁打を浴び、1回1失点だった。また、3番手の北山亘基は2回無失点と抑えたが、2安打1四球で、38球を要した。
中畑氏は「伊藤もそうなんですけど、その後に入った北山。このあたりのシーズン中のストレートのキレっていうのがね、全く感じない。ちょっと棒球に近いような。そんな状態なんで、仕上がり具合はどうなのかなっていう不安があるんですよ」と断じた。
さらには「野球は点取りゲーム。点取らなかったらいいんですけど、いくら点取ってもそれ以上取らなかったら終わりなんでね。正直な見た目で、自分の感じるもので話をしてるんですけど、投手陣がちょっと心配」と強調した。
一方で、落合氏は「時期的な問題はあると思います。普通は開幕が3月の終わりから4月。1ヶ月以上早いわけですから。いくら12月から動き出したといっても、まだ調整段階でしょ。だから、ここから1週間、2週間後にどれだけの状態に持っていけるかっていうところが鍵なんだろうとは思います」と見解を口にしていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]