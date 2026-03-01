【おひつじ座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞
1つずつ確認するのがよい時期です。ミス防止ではなく、「この選択で本当にいいか」を自分に問う時間です。元々勢いのあるあなたに、星の後押しも加わります。
仕事では柔らかな言葉がチームに安心感と良い流れを生み、新しい案件にもつながるでしょう。さらに周囲との協力も得やすい時期です。
＜開運もぐもぐ＞
時間をかけてよいものを選び出すには、“土のパワー”と“火のパワー”を使います。おすすめは「赤飯」です。お米は、農家の方がたくさんの手間をかけて丁寧に育てているため、「じっくりと、丁寧に」という土のパワーがしっかり宿っています。
さらに、もち米で炊くことで粘りのパワーも加わり、心を落ち着かせてくれるような安定感が生まれます。赤飯の色味からは火のパワーもプラスされ、物事の本質を見極めるための目利き力がより強まり、選ぶ力そのものを後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)