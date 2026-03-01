お笑いコンビ「中川家」の剛（55）が1日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。パニック障害に苦しんだ過去を語った。

「鬼越トマホーク」の金ちゃんが「早かったですか？芸人だけでご飯食べれるようになるっていうのは？」と聞くと、「いやいやいや」と否定。「途中で病気になってるから俺。精神的な。そこでちょっと止まってしまった。5年目か」と明かした。剛は1997年にパニック障害を患っている。

「今やったら休めるのよ」とした上で、「その当時はアカンのよ」と振り返った。当時の吉本興業の社員について、「ケツ蹴るねんもん」と説明。「“何やその病気は。サボってるだけちゃうか？来い！早よ今から”言うて、許してくれへんかった」と、なかなか休養させてもらえなかったことを明かした。

病院からの診断書をもらってようやく休養が認められたというが、「それでもまだ首傾げとったけどな、社員は。“熱も出てない、倒れてるわけでもない。そんなん病気ちゃうやんけ”って。こんな言い方やで」。パニック障害への理解は得られなかったという。

金ちゃんが「その当時って精神的な病気が今ほど表に出ていなかったですよね」と話すと、剛は「出ていない」ときっぱり。「“とりあえず来れるやろ？来るだけ来いや”って。無理やり行っていたもんね」と振り返った。

当時は相方で弟の礼二がサポートしてくれたという。「礼二は付き添ってくれたね。移動するときも」と感謝。唯一残っていた京都でのラジオの仕事に行く際は、剛が電車に乗れないため、礼二が一緒に1駅ずつ降りて落ち着かせてくれたといい、「それで京都まで」と振り返った。