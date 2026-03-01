◇東京マラソン（2026年3月1日 東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、前回優勝のタデセ・タケレ（23＝エチオピア）が2時間3分37秒で2連覇を飾った。同タイムでジョフリー・トロイティチ（25＝ケニア）が2位。日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。

序盤から独走していた一般参加の橋本龍一（28＝プレス工業）が26.5キロで海外勢の集団に抜かれて後退。大迫らと集団を形成していた前記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）がペースを上げ、32キロで橋本をかわして日本人トップに立った。大迫、昨年の東京世界選手権代表の近藤亮太（26＝三菱重工）、初マラソンの“山の名探偵”工藤慎作（21＝早大）らの集団が鈴木に追いつき、36キロで大迫がペースアップ。鈴木がついていき、日本人トップ争いは新旧の日本記録保持者の一騎打ちとなった。

40キロで一度は鈴木が前へ出たが、大迫が抜き返して突き放し、2時間6分を切るタイムでフィニッシュ。鈴木は2時間6分9秒で13位となった。

大迫は昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録をマーク。21年2月のびわ湖毎日で鈴木が出した2時間4分56秒を1秒更新した。今回は前戦から3カ月弱と自己最も短い間隔でのフルマラソンとなったが、元日から米コロラド州ボルダーで合宿を行い、2時間6分を切ってみせた。