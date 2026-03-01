香取慎吾、カズレーザーとMC共演決定「すごい真面目だった（笑）」【コメントあり】
香取慎吾がMCを務める読売テレビ『しんごの芽』（※芽＝絵文字／毎週土曜 後11：30〜 ※関西ローカル）の3月マンスリーMCにカズレーザー（メイプル超合金）の出演が決定した。
【番組カット】ガッツリ共演は初めて！香取慎吾、カズレーザー
新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。香取慎吾とカズレーザーはガッツリ共演するのは初めてという。
3月の企画のタネとして、香取とカズレーザーがパペットになりきり人形劇の中でお互いのことを聞き合う「パペットでトーク」、1月の放送分で香取が絶賛した企画のタネ「抱きしめる」の第2弾、高齢の女性を集めてテーマトークを繰り広げる「おばあちゃん」、忙しい、狭いを理由に取材NGの店で「スマホ1台の取材であれば許可されるか」にチャレンジする「スマホグルメ」の4本を送る。
【コメント】
――MC初タッグの感想は？
香取：テレビで観てた印象はもっといい意味で適当な方かと思ってた、頭は良いけど案外適当に力を抜くこともできる方。でも今回ご一緒してみたらすごい真面目だった（笑）。どんなことでも適当にできない真面目な人なんだなっていうところが分かって、そこが愛らしくかわいかったですね。
カズレーザー：当然昔から香取慎吾をずっと観てたわけじゃないですか、我々の世代は全員そうですよね。ご一緒してみて本当にそのままでした、我々の想像している香取慎吾そのもの。こんなに会う前に持ってた香取慎吾像と同じなのかっていうぐらい。すごいなって思いました、自然体でうらやましいです。
――一番印象に残った「企画のタネ」は？
香取：やっぱり「スマホグルメ」かなぁ、さっき撮り終えたばかりだから（笑）。
それを除くと「おばあちゃん」が結構なんかこの発展できるんじゃないかと思いました。
高齢化社会でマイナスなニュースとかは目にするけど、そんな中でバラエティにおばあちゃんが出ておもしろいことするってすごい可能性ありそうじゃないですか？おもしろかったですよ。
カズレーザー：僕も「おばあちゃん」お年寄りって大事に扱うものじゃないですか。でもそこのハードルを少しだけ下げたら、だいぶおもしろいことが出来そうな気がしますね。現役じゃないですか、皆さん。だからもっと現役としてフラットに扱ったら、新しいものが見えてくるんじゃないですかね、皆さんおもしろいですよ。
