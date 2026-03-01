◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)

東京マラソンが1日に行われ、大迫傑選手(LI-NING)が2時間5分59秒の全体12位で日本勢トップフィニッシュ。鈴木健吾選手(横浜市陸上競技協会)との競り合いを制しました。タデセ・タケレ選手(エチオピア)が2時間3分37秒で大会連覇を飾っています。

レースは序盤から一般参加の橋本龍一選手(プレス工業)が独走。積極的なレースで中間地点(ハーフマラソン)を1時間1分28秒のタイムで、海外勢がいる2位集団より約30秒速く通過します。

それでも26キロ過ぎで前回覇者のタケレ選手らの海外勢の集団が橋本選手に追いつき、首位交代。ペースメーカーが離脱する30キロでは、海外勢の先頭集団が1時間28分01秒ほどで通過します。

途中まで独走をみせた橋本選手は30キロを1時間28分52秒で通過。それを追う日本勢の集団は1時間29分18秒ほどで、ここには大迫選手や鈴木選手、近藤亮太選手(三菱重工)、太田蒼生選手(GMOインターネットグループ)、“山の名探偵”こと工藤慎作選手(早稲田大学3年)がつけました。

32キロ付近では、集団をやや抜け出した鈴木選手が橋本選手をとらえ、日本勢トップに浮上。その後、大迫選手、近藤選手、工藤選手らが追いつき、日本人トップ争いとなります。

終盤に入り、徐々に近藤選手、工藤選手が離れ、大迫選手と鈴木選手の新旧日本記録保持者の対決。意地と意地のぶつかり合いは、40キロ過ぎに鈴木選手が仕掛けますが、大迫選手が再度抜き返し、日本勢トップとなる全体12位でフィニッシュ。大迫選手は昨年12月に2時間4分55秒の日本新記録をマークしていましたが、それから3か月で2時間5分台の快走。鈴木選手は2時間6分9秒の13位で続きました。

一方、先頭集団は42キロを過ぎて3人が横並びとなる中、タケレ選手がラストスパートで逃げ切り、連覇を達成。2位のジョフリー・トロイティチ選手(ケニア)とは着差ありの同タイムでした。(記録は速報値)