Âè£±£³²ó¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯²ÈÅÅÀ½ÉÊÂç¾Þ¤Ï£±£²¥ª¥ó¥¹¤Î¥Ç¥Ë¥à£±£²Ëç½Å¤Í¤ÇË¥¤¨¤ë¥ß¥·¥ó
¡¡º£Ç¯¤Ç£±£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯²ÈÅÅÀ½ÉÊÂç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬ÀèÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç¾Þ¤Ë¤Ï¹ñÆâºÇ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥ß¥·¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ä¥Þ¥¶¥¤Î¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ï£Ô£Ï£Ë£Ï¡¡¥ß¥·¥ó¡¡£Ï£Í¡½£°£±¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯²ÈÅÅ¤È¤Ï¡¢Âç¼ê²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÆ±Åù¤Î¹âÀÇ½¤«¤ÄÄã²Á³Ê¤Ê²ÈÅÅ¤Î¤³¤È¡££²£°£±£³Ç¯¤Ë¤Ï£·£¸£°£°²¯±ß¤À¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Ï¡¢¸½ºß£³Ãû£·£°£°£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç³ÈÂç¡££²£°£²£µÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Ï£²£³£°£°ÅÀ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯²ÈÅÅ¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¤Î¶á·óÂó»ËÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯²ÈÅÅ¤È¤¤¤¨¤Ð°Â¤¯¤Æ¹âÀÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀðÉ÷µ¡¡¢ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¼ÂÍÑ¤ËÂ¨¤·¤¿µ¡Ç½¡¢¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äµ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤íÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯²ÈÅÅ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤È¥Ë¥È¥ê¤È¤¤¤¦à£±Ãû±ß´ë¶Èá¤¬¼«¿®ºî¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹Ãæ¡¢Âçºå¤Î¾®¤µ¤Ê´ë¶È¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÂè£±£³²ó¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯²ÈÅÅÀ½ÉÊÂç¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ï£Ô£Ï£Ë£Ï¡¡¥ß¥·¥ó¡¡£Ï£Í¡½£°£±¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß£´Ëü£´£°£°£°±ß¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢¹ñÆâºÇ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥ß¥·¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤À¡£Å´¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢£±£²¥ª¥ó¥¹¤Î¥Ç¥Ë¥à¤¬£±£²Ëç½Å¤Í¡¢¸ü¤µ£²¡¦£µ¥ß¥ê¤Î³×¤Ê¤é£²Ëç½Å¤Í¤ÇË¥¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖÀ¸³è²ÈÅÅÉôÌç¾Þ¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ä¥Þ¥¶¥¤Ï¡Ö¥ß¥·¥ó¶È³¦¤ÎËöÀÊ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢²ÈÄíÍÑ¥ß¥·¥ó°ì¶Ú£¸£°Ç¯¤Ç¤¹¡£¥ß¥·¥ó¤¬²ÈÄí¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°ì²È¤Ë°ìÂæ¥ß¥·¥ó¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤´¤Ä¤¤¤â¤Î¤òË¥¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÈÅÅÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢£Â£Ò£Õ£Î£Ï¤Î¡Ö¥¬¥é¥¹¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¼ýÇ¼¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤Ç¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¸³è²ÈÄíÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ï£Ô£Ï£Ë£Ï¡¡¥ß¥·¥ó¡¡£Ï£Í¡½£°£±¡×¤È¶¦¤Ë¥Ë¥È¥ê¤Î¡Ö£±£°£ë£ç¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡¡£Î£Ä£±£°£°£Ë£Ì£±¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß£¸Ëü£¹£¹£°£°±ß¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ï¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨£±Ëü±ß¤ÎÃÍ²¼¤²¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¾å¡¢£µÇ¯ÊÝ¾ÚÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ´Íý²ÈÅÅÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¤Î¡Ö£ò£å£ã£ï£ì£ô£å¡¡¼«Æ°Ä´Íý¥Ý¥Ã¥È¡×¡£µæ¶Ë¤Î¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Ä´Íý²ÈÅÅ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈþÍÆ¡õ¥Ø¥ë¥¹ÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¡Ö£í£é£ã£á£ì¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡õ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÏÆ±ÉôÌç£µÏ¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯²ÈÅÅÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥Ò¥í¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÃßÇ®¼°Åò¤¿¤ó¤Ý¡¡Æ°Êª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¡ÖÂà¶þ¶Ø»ß¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡£Åò¤¿¤ó¤Ý¤ÏàÃå¤»ÂØ¤¨²ÈÅÅá¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤Ã¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼«ÂÎ¤ò¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÆâÂ¢¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á²½¤·¤¿¡£
¡Ö£Á£Ö²ÈÅÅÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢¤È¤¦¤·¤ç¤¦¤Î¡Ö¥é¥¸¥ª¥«¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¡£á£é£÷£á¡¡£á£õ£ä£é£ï¡½£Ç¡¡£Ò£Ã£Ð£²¡×¡££á£é£÷£á¤Î¥é¥¸¥«¥»¤¬£Â£ì£õ£å£ô£ï£ï£ô£è¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼µ¡Ç½¤ä£Õ£Ó£Â¥á¥â¥ê¡¦£í£é£ã£ò£ï£Ó£Ä¥«¡¼¥É¤ÎÏ¿²»¡¿ºÆÀ¸µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢£Í¡Ç£ó£×£á£ù¤Î¡Ö£Ð£Ï£Ò£Í£É£Ä£Ï¡¡£Ð£Ò£Á£±£°£µ¡¡¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¡£Ä£Ö£Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÉÕ¤¡×¡£¥«¡¼¥¨¥ó¥¿¥áÁ´ÉôÀ¹¤êµ¡¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹²ÈÅÅÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¤Î¡Ö£ò£å£ã£ï£ì£ô£å¡¡À¸¤´¤ß½èÍýµ¡¡×¡£°ì¸«À¸¤´¤ß½èÍýµ¡¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¾®·¿¥µ¥¤¥º¤¬¿Íµ¤¤À¡£
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡õËÉºÒ²ÈÅÅÉôÌç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥¤¡¼¥Î¥¦¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö£Å£Å£Î£Ï£Õ£Ò¡¡¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼È¯ÅÅµ¡¡¡£Ä£Ë£´£°£°£°£é£Å£Ä£Æ¡×¡££Ì£Ð¥¬¥¹¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÎ¾Ç³ÎÁ¤ËÂÐ±þ¤«¤Ä¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¤Î¥»¥ë»ÏÆ°¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ü¾Þ¡Ê´Ä¶¥³¥ó¥Ü¡Ë¡×¤Ï¡¢´ÝÎ´¤Î¡Ö¥Ú¥ë¥Á¥§¼°ÎäÉ÷Àð¡¡£Í£Á¡½£¸£·£±¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Î¡ÖÀö¶õµ¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£