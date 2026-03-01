AKB48メンバー、ミニスカ衣装のMVオフショットにファン歓喜「脚が綺麗すぎる」「着こなせるのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】AKB48の佐藤綺星（さとう・あいり）が2月27日、自身のInstagramを更新。AI秋元康のプロデュース楽曲『思い出スクロール』ミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳AKB次世代エース「脚が綺麗すぎる」ド派手ミニスカ衣装
佐藤は「思い出スクロールMVが公開されました！」と報告し、撮影時のオフショットを多数投稿。カラフルなセットの中で、ピンクとグリーンの個性的なトップスにグリーンのミニスカートを合わせた衣装姿を披露。引き締まった美しい脚のラインが際立っている。「オフショット探してて撮影楽しかったな〜の気持ちでいっぱい」と振り返り、「細かいところまでたくさんみてねー！」と呼びかけている。
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「可愛くて最高」「衣装が似合っている」「眼福です」「ビジュ良すぎ」「お人形さんみたい」「この派手さ着こなせるのすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐藤綺星、美脚輝くMVオフショット公開
◆佐藤綺星の投稿に反響
