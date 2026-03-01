3月5日に開幕が迫るWBC。連覇を目指す侍ジャパンの核は言うまでもなく前回大会MVPにして、メジャーで3年連続リーグMVPに輝いたドジャース・大谷翔平だ。ただ、今大会は思わぬ"難敵"と対峙しなくてはならないようだ――。

【写真】前回大会は大谷翔平も苦戦… 最速127キロのチェコ代表投手・サトリア

二刀流の完全復活に向けた途上だからこその悩み

大会開幕直前の侍ジャパンへの合流となった大谷。2月は米アリゾナ州グレンデールでのドジャースのキャンプで調整を続けてきた。

「今季は開幕から二刀流でフル稼働するため、実戦形式の投球練習にあたるライブBPにも登板。ベッツ、フリーマンらチームの主軸から三振を奪っていました。打者としてもフリー打撃で快音を響かせています」（スポーツ紙デスク）

2025年はシーズン途中からの二刀流復帰だったが、今季は"フル二刀流"を見据える。ファンにとっては楽しみだが、それがWBCで"1つ目の難敵"になるという。『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑』の編著者でスポーツジャーナリスト・友成那智氏が指摘する。

「前回WBCはエンゼルス時代の大谷が投打に大車輪の活躍を見せましたが、結果として同年シーズン終盤に右肘を故障してしまった。そこから3つ歳を取り、今回は打者専念の予定です。ただ、WBC決勝が3月18日で、メジャー開幕は同26日（いずれも日本時間）。本人が開幕からの二刀流を希望すれば6人ローテの4番目が想定され、WBC期間中もピッチング練習が必要になる。5〜6日に一度のペースでブルペンに入り、30〜40球は投げないと肩が仕上がりません」

そうしたなかで浮上しているのが、大会期間中の"打撃投手・大谷"プランだ。ドジャースのプライアー投手コーチが言及した構想で、大会期間中の全力投球による故障リスクを避けながら調整を進める案である。侍ジャパンの打撃練習のレベルも上がる一石二鳥のプランに思えるが、そう簡単ではなさそうだ。

「投球による故障リスクは抑えられるだろうが、打撃投手にもアップを含めた負担がある。WBCは東京での1次ラウンドが5日間で4試合、渡米しての準々決勝以降も4日間に3試合と過密スケジュール。その間に投手としての調整まですることがWBCでの大谷の打撃にマイナスとなりかねない。これまで最も高水準の打撃成績だったのが、DHに専念した2024年シーズンであることからもリスクは明らかです」（前出・スポーツ紙デスク）

二刀流の完全復活に向けた途上にある今大会だからこその悩みである。前出・友成氏が言う。

「現実問題としては、WBC出場でメジャー開幕からの二刀流は難しくなったでしょう。ドジャースのロバーツ監督もチームの主軸の高齢化で打力が課題となるなか、シーズン序盤は打者・大谷に頼りたい事情がある」

問題は大谷がそれに納得するかであり、無理をすればWBCにもシーズンにも暗雲が立ち込める。

井端監督の"遠慮"

打者・大谷が対峙する相手投手も一筋縄ではいかない。それが"2つ目の難敵"だ。

勝ち進めば決勝で当たる米国代表は史上最強と称され、先発陣は昨年、ナ・リーグのサイ・ヤング賞を満票で受賞したスキーンズ（パイレーツ）ら各球団のエース級が揃う。大谷との対戦に注目が集まるが、伏兵もいる。

「1次ラウンドではチェコとの対戦があり、前回大会は先発のサトリアのスローボールに翻弄されました。大谷は第一打席で一塁ゴロ、第二打席で空振り三振に終わった。サトリアは最速127キロの投手です」（スポーツジャーナリスト）

メジャーでは100マイル（160キロ）の剛速球を平然と打ち返す大谷が、超遅球に調子を狂わされる懸念があるのだ。前出・友成氏が言う。

「チェコ代表は全員が野球とは別の仕事を持っていて、サトリアは本職が電気技師。チームのエースではないが、日本との対戦は4戦目で長いイニングを任される可能性がある。そうなった場合、調子が狂わないように大谷を出場させない判断もあるのではないか」

1次ラウンドで対戦する台湾、韓国、オーストラリア、チェコとは実力差があるとされ、大谷が多少抑えられても敗退の懸念は小さい。だが、本調子でないまま準々決勝以降に臨むと、メジャーの「天敵たち」も控える。

「準々決勝ではスアレス（レッドソックス）がいるベネズエラか、サンチェス（フィリーズ）のいるドミニカ共和国との対戦が濃厚です。いずれも大谷が苦手とする左腕。特にサンチェスには昨季、ポストシーズンも含めて12打数1安打の9三振と抑え込まれました。大谷は不調を引きずらないタイプだが、一発勝負のトーナメントで沈黙する試合が出てくる可能性はある」（友成氏）

大谷が全試合で打ちまくるとは限らず、井端弘和監督の手腕が問われるが、自軍の指揮官との関係性が3つ目の懸念点になり得る。

「前回大会で侍を率いた栗山英樹監督とは日本ハム時代からの師弟関係があったが、井端監督とはこれまで接点がない。井端監督は大谷から、"遠慮しないでください"と言われたことを会見で明かしたが、このやり取り自体が大谷との関係を物語っている。大谷は何も言わなければ遠慮から自分が特別扱いされると心配したわけです」（前出・スポーツジャーナリスト）

2月にドジャースのキャンプを訪れた栗山氏は、前回大会決勝の最終回で大谷が急遽、救援登板したのと同様の局面が今回もあれば「（大谷は）俺いきますって言うと思います」「どう止めても止まらない感じは、想像ができます」と語っている。

「井端監督がそういう場面に直面した時、ドジャースの意向も考えなくてはならないなかでどういう判断ができるのか。難しい決断を迫られることになります」（同前）

世界一に輝いた3年前と大きく状況が違うなか、大谷の戦いぶりから目が離せない2週間の熱戦が幕を開ける。

※週刊ポスト2026年3月13日号