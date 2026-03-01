◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が日本人トップの２時間５分５９秒（速報値）で１２位だった。鈴木健吾は２時間６分９秒（同）で１３位。

定刻の午前９時１０分にスタート。大迫は前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）、工藤慎作（早大）ら日本人集団に着実について冷静にレースを進めた。一般参加の橋本龍一（プレス工業）が果敢に飛び出して独走を続けていたが、約３２キロで吸収した。

約３５キロからは日本人トップを鈴木と争う“新旧対決”が実現。前で引っ張り続けた大迫は最後まで力強く走り進め、そのまま勝ちきった。

鈴木とのデッドヒートには「日本人で１番、２番ということで、最近は関係を深めてきているのでうれしい」と振り返った。

大迫は昨年１２月のバレンシアマラソンで２時間４分５５秒の日本記録を樹立。その後は約２週間しっかり休養を取り、練習再開。「トレーニングは良い状態でできている。ベストを尽くして頑張りたいと思います」と約３か月と短いスパンでのマラソンにも自信を見せていた。東京マラソンで日本記録保持者が圧巻の強さを見せた。