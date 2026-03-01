2024年12月6日、54歳の若さで急逝した歌手で女優の中山美穂さん。しかし、"ミポリン"の笑顔は今も大勢のファンの心に生き続けており、3月4日には、デビュー40周年を記念し、貴重な歌唱映像をまとめたBlu-ray『中山美穂 40th Anniversary Thank You for the Memories』がキングレコードから発売される予定だ。

【写真】亡くなる1年ほど前に撮ったという、中山美穂さんと山中則男氏との2ショット。他、中学生の頃の中山美穂さんや、最初の写真集の秘蔵カットなども

当時12歳だった中山さんを原宿でスカウトし、トップアイドルへと育てあげた芸能プロダクション「ビッグアップル」創業者・山中則男氏の著書「中山美穂『C』からの物語」（青志社）には、彼女との"最後の会話"の内容などが明かされている。

中山さんをあらためて追悼し、同書籍より一部抜粋、編集して紹介する。

＊ ＊ ＊

いつの間にか僕は、ただひたすら美穂の名をぶつぶつ、つぶやきながら椅子から立ったり座ったりして落ち着きを失ってしまった──。

前の日の12月6日、大阪でのライブコンサートに備え、新幹線品川駅で事務所スタッフ、鈴木社長らと待ち合わせをして、大阪へ行く予定だった美穂。集合時間の9時になっても美穂は現れず、携帯もつながらない状態だった。そこで、マネージャーと鈴木社長で渋谷の美穂のマンションを訪ね、応答がないため、スペアキーで開けて入ったところ、バスルームで湯船の中で息絶えていた美穂を発見した。

すぐに警察を呼んで、美穂は運ばれたが、検視の結果、事故死と判明した。54歳と9か月の突然の死だった。午後3時のニュースで美穂の死がマスコミで一斉に発表されたとたん、僕の携帯が鳴り止まず、知らない電話もいっぱい入ってきた。まだ詳細が分かっていないので、この日は関係者からの電話以外、いっさい出ることをしなかった。

美穂のマンションの前はすでにマスコミで埋まっている。事務所からは、駆けつけるのをストップされている。「我慢してください」と言われ、僕は、ずっと外出せずに自宅マンションに居た。

中山美穂との最後の会話

翌日、マスコミの取材を受けて、心痛を吐き出して何社かに美穂との二人三脚の時代についてインタビューを受けることにした。食欲がなく、喉がやけに乾き、言葉が詰まったりしたが、なんとか若い日の美穂との思い出を伝えることができた。僕の居間には、美穂が初めてCMの撮影でイタリアのベニスに行った時の美穂の写真を飾っている。他にもテーブルには、美穂とのツーショットも飾っている。いずれも、レンズの向こうで美穂が笑っている。若々しさと情熱を感じる、僕の好きな写真である。

ボーッとしてその写真を見ているとあたりはすっかり冬の帳（とばり）が降りて暗くなっていた。翌日、美穂は警察から帰され、1泊ほど自宅マンションで過ごさせ、翌8日、大田区にある古いお寺さんで通夜が行われた。僕にとって、亡くなって初めて対面する美穂である。

美穂と最後に会ったのは、1年くらい前だった。なかなかタイミングが合わなかったりして、知人たちの食事会で久しぶりに会った。僕を見つけた美穂は、席までやってきて挨拶をしてくれた。

「元気かい？」

「社長も元気？」

僕のガラケーで美穂とのツーショットを撮ると、「まだスマホじゃないの？」と笑顔でからかわれた。2人にとって最後の会話となった。