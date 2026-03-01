この先3月2日(月)〜8日(日)の期間は、天気は短い周期で変わるでしょう。2日(月)は西から天気が下り坂で、3日(火)は関東や北陸でも雨が降りそうです。気温は日中もあまり上がらず、東京都心など冬の寒さになるでしょう。6日(金)〜7日(土)も雨が降りそうです。3月9日(月)〜14日(土)の期間は、東北の太平洋側や関東から九州では晴れる日が多くなるでしょう。

天気は短い周期で変化 寒暖差に注意

3月2日(月)〜8日(日)の期間は、天気は短い周期で変わるでしょう。



2日(月)〜3日(火)は前線を伴った低気圧が西日本から東日本の南岸沿いを進む予想です。2日(月)は西から天気が下り坂で、九州から東海で雨が降り出すでしょう。3日(火)は雨エリアが拡大し、九州から東海に加えて、関東や北陸も雨が降りそうです。東北南部では雪の降る所があるでしょう。



6日(金)は低気圧や前線が列島を通過する予想です。6日(金)は九州から東海で雨が降り、7日(土)は東北にかけて雨が広がるでしょう。北海道は雪が降りそうです。



この先、春本番の暖かさの日が多いですが、3日(火)は冷たい雨で、ヒンヤリするでしょう。東京都心は10℃と2月上旬並みの寒さになりそうです。寒暖差で体調を崩さないようお気をつけください。

晴れる日が多い

3月9日(月)〜14日(土)の期間は、北海道では雲が広がりやすく、14日(土)は雪が降るでしょう。北陸では11日(水)は雪の降る所がありそうです。東北の太平洋側や関東から九州では晴れる日が多くなる見込みです。広くスギ花粉がピークを迎えていますので、花粉症の方は万全の対策が必要です。



最高気温は平年並みの日が多いですが、10日(火)頃は薄着だとヒンヤリと感じられるでしょう。