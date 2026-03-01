中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）の第7話が、27日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、K-POPの世界を舞台に、“元”天才音楽プロデューサーの吾妻潤（中村）が、落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）と出会い、夢に向かって踏み出していく姿を描くK-POP版“スポ根”ドラマ。

「私をこの事務所に入れてくれないか」というパク・ジス（キム・ジェギョン）の言葉に驚く吾妻たち。チェ代表（イ・イギョン）のモラハラで疲弊している様子のジスは「私にはこの仕事しかない」と頭を下げる。

かつて手痛い裏切りを受けたナム（ハ・ヨンス）は「ありえない!」と断固拒否するが、なぜか吾妻はジスを歓迎。最強プロデューサー2人が、まさかのタッグを組むことに。

「NAZEをトップスターにする」と意気込むジスが提案するアイデアはどれも斬新で、吾妻との息もぴったり。水星（池田エライザ）は、そんな2人を見て複雑な思いが芽生え…。

練習生当時のNAZEを知るジスは、ダンスレッスンを見てメンバーたちを叱責する。「私が見ていた頃から何も成長していない。デビューしたことに満足して消え去っていく、ダメグループの典型だ」というあまりに厳しい言葉に、困惑するNAZE。

ジスはさらに「君らが本当に必要な戦力かどうかを見極める。7人は多過ぎる。5人くらいが妥当だろう」と、いきなりメンバー2名のリストラを発表。NAZEは“セカンドオーディション”と題された最大の試練を迎えるが…。

放送終了後、SNS上には、「今までで1番好きな回。プロデューサー同士だからこそ分かり合えることがあるなと思った」「展開が毎回韓ドラのよう。休憩なしでTORINNERにダンス練習をさせ続けるイギョンが怖かった」「ジスが本気の喝入れ。トップスターを目指す本気度がすごい」「水星ちゃんの恋心がかわいかった。NAZEと水星ちゃんが妄想しているシーンが面白い」「次回予告で来週は波乱の予感…。吾妻PDが心配になる」などの感想が投稿された。

また、NAZEが披露した新しい一面に、「大人の色気が漂うNAZEがやばいカッコいい」「大人NAZEのパフォーマンスが良かった」「大人NAZEがすてき」「大人NAZEが良過ぎる。振り幅って大事! モノトーン衣装もいい」といった声が集まった。