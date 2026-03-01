立憲民主党宮城県連は２月２８日、仙台市内で常任幹事会を開き、大敗した２月８日投開票の衆院選を総括した。

「具体的な政策を問う選挙にならなかった」とした上で、共に中道改革連合を発足した公明党との連携は、国政の動向を注視して対応する方針を確認した。

衆院選では、県内５小選挙区に立民出身の前議員４人が中道改革から立候補したが、いずれも自民党候補に敗れた。幹事会には落選した前議員４人も出席し、選挙結果を報告した。

立民県連の石垣のり子代表は会合後、報道陣の取材に応じ、「申し訳ない気持ちでいっぱい」と選挙結果について陳謝。公明との関係については、「連携や協議をしながら進めていく所も増えるだろう」と述べた。

衆院選宮城４区で落選した中道改革連合前共同幹事長の安住淳氏は会合後、衆院選後初めて報道陣の取材に応じ、中道改革の結成について「このやり方がベストだった」と強調した。

安住氏は中道改革の大敗に触れ、「全国の大きな流れの中で、あらがうことができなかった」と振り返った。自身の今後に対しては「まだ考えていない」とし、当面は地元や県外の支援者を回る考えを示した。

選挙期間中にＳＮＳ上で自身への誹謗（ひぼう）中傷が相次いだことで選挙結果に一定の影響があったとし、「期間中の営利目的の拡散は規制したほうがいい」と法改正の必要性を訴えた。