米国とイスラエルのイラン攻撃を受けて、スポーツ界にもさまざまな影響が出ている。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプでメダル3つを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が3月1日、経由地のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで足止めされていることを明かした。自身のSNSに「飛行機飛びません」などとつづった。

バスケットボール界でも、1日にFIBA（国際バスケットボール連盟）が2日に開催予定だった27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選のイランVSシリア、イラクVSヨルダン、レバノンVSインド、カタールVSサウジアラビアの4試合の開催延期を発表した。

サッカー界でも、イランが6月開幕のW杯北中米大会（米国、メキシコ、カナダ）に参加できるか不透明な状況を迎えた。スペイン紙マルカなどは2月28日、イラン・サッカー連盟のタジ会長が緊迫する状況に「本日起きたこと、そして米国による攻撃によって我々が希望を持ってW杯に臨むことはありそうにない。しかし、それについては競技の責任者が決定しなければならない」と語ったと報じた。国際サッカー連盟（FIFA）の判断に委ねたとも受け止められる発言で、今後の成り行きが注目される。

アラブ首長国連邦（UAE）ドバイの国際空港が発着停止しているが、メイダン競馬場では外国馬も出走するドバイワールドカップデー前哨戦"スーパーサタデー"が平常開催された。ドバイ政府は「都市機能は通常通り維持されており、住民や滞在者の安全確保には最善を尽くしています」と報告した。