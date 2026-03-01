¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë¡Ö150Ëü±ß¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä64ºÐÃËÀ¤¬Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¼õµë¼êÂ³¤¢ªÁë¸ý¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡Ö45Ëü±ß¤·¤«»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¡Ú¼ÒÏ«»ÎCFP¤¬¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¡Û
¾Íè¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ËèÇ¯ÃÂÀ¸·î¤ËÆÏ¤¯¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸«¹þ³Û¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â°ú¤Â³¤Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ùµë³Û¤¬ÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£64ºÐ²ñ¼Ò°÷¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤È¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÆÃÏ·¸ü¡×¤Î²¸·Ã¤À¡Ä¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤ÎµºÜ³Û¤Ë¶»Ìö¤ëA¤µ¤ó
º£·î65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎA¤µ¤ó¡£60ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤È¤âºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯Ç¯¶âÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤¬2025Ç¯3·î¡¢64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸·î¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î¸«¹þ³Û
¡¦64ºÐ
ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÆÃÏ·¸ü¡Ë¡§Ç¯´Ö150Ëü±ß¼å
¡¦65ºÐ
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡§Ìó77Ëü±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡§Ìó154Ëü±ß
¹ç·×¡Ä¡Ä231Ëü±ß
64ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ÏÆÃÏ·¸ü¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÏÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î2³¬·ú¤Æ¤ÎÇ¯¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤«¤ì¤³¤ì40Ç¯°Ê¾å²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿A¤µ¤ó¡£¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÃÏ·¸ü¤Î¸«¹þ³Û¡ÖÇ¯´Ö150Ëü±ß¼å¡×¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î³Û¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤è¤êÇ¯¶â³Û¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢150Ëü±ß¤Î¼õµë³Û¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯150Ëü±ß¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤·î12Ëü5,000±ß¤¯¤é¤¤¤«¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢A¤µ¤ó¤Ï64ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢ÆÃÏ·¸ü¤ÎÀÁµá¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÇ¯¶â»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¨¤Ã¡¢150Ëü±ß¤Î¤Ï¤º¤¸¤ã¡ÄÇ¯¶â»öÌ³½ê¿¦°÷¤Î¡È¤Ò¤È¸À¡É¤Ë¤¢Á³
¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÆÃÏ·¸ü¤Î¶â³Û¤Ï¡¢Ç¯´Ö45Ëü±ß¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢150Ëü±ß¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤Û¤é¡¢¤³¤Î¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë¡Ø150Ëü±ß¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤·¤«¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö45Ëü±ß¤·¤«»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ùµë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ç¯45Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·î³Û¤ËÄ¾¤¹¤È3Ëü7,500±ß¡£A¤µ¤ó¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿·î³Û12Ëü5,000±ß¤Î¤ï¤º¤«3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
Â¿¾¯¤Î¸íº¹¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¶â¸º³Û¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤Ë¤Ï¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ë»ÙµëÄ´À°¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¤Î¹ç·×¤¬51Ëü±ß¡Ê2025Ç¯ÅÙ¤Î¾ì¹ç¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤Î2Ê¬¤Î1¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡¤Î¶â³Û¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤Î·î³Û
¢É¸½àÊó½··î³Û
£Ä¾¶á1Ç¯¤ÎÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î1/12
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Î¸«¹þ³Û¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»ÙµëÄä»ß¤ÎÄ´À°¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
A¤µ¤ó¤ÎÆÃÏ·¸ü¤ÏÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡¢¸«¹þ³Û¤Ï·î12Ëü5,000±ß¡£A¤µ¤ó¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤Ï56Ëü±ß¤Ç¡¢¾ÞÍ¿¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢
12Ëü5,000±ß¡ÊÇ¯¶â¡Ë¡Ü56Ëü±ß¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¡á68Ëü5,000±ß
¤È¤Ê¤ê¡¢´ð½à¤Î51Ëü±ß¤ò17Ëü5,000±ß¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄ¶²áÊ¬¤Î2Ê¬¤Î1¤Ç¤¢¤ë8Ëü7,500±ß¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢
12Ëü5,000±ß¡Ý8Ëü7,500±ß¡á3Ëü7,500±ß
¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃÏ·¸ü¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö3Ëü7,500±ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ç¯³Û¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢150Ëü±ß¤Î¤¦¤Á105Ëü±ß¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£µëÍ¿¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂçÉý¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îã¤Ç¤·¤¿¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤Ë»ÙµëÄä»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡×
¤Þ¤â¤Ê¤¯65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëA¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ï65ºÐ°Ê¹ß¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¿å½à¤ÎµëÍ¿¤ÇÆ¯¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆÃÏ·¸ü¤Î¼õµë¤Ï65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2026Ç¯3·îÊ¬¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Íâ4·îÊ¬¤«¤éÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢A¤µ¤ó¤Ï°ú¤Â³¤ºß¿¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÄ´À°ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ë»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¡ÖÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡×¤À¤±¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ç¤â¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡ÖÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡×¤È¡Ö·Ð²áÅª²Ã»»ÉôÊ¬¡×¤ËÊ¬¤±¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢»ÙµëÄä»ß¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¡¤Î¶â³Û¤ÏÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î¤ß¤Ç¡¢·Ð²áÅª²Ã»»ÉôÊ¬¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤âÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿·î³Û¤¬¡¤È¤Ê¤ê¡¢»ÙµëÄä»ß¤ÎÈ½Äê¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ää»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÇ¯¶âÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Î65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÇ¯¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï»ÙµëÄä»ß¤Î´ð½à³Û¤¬51Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤ÎµëÍ¿¤¬Æ±¤¸56Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ï»ÙµëÄä»ß¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï64ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÏÇ¯¶â³Û¼«ÂÎ¤â2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤Î65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÇ¯¶â¤Ï¡¢°ú¤Â³¤°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢64ºÐ¤Î¤È¤¤Û¤ÉÂç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Î³ÎÇ§»þ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ï¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢µºÜ³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õµë³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¾õ¶·¤äÆ¯¤Êý¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ä¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸Þ½½Íò µÁÅµ
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¿CFP
³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤³¤Ï¤Þ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò