「こちらにおやつがあると聞きまして」



【写真】穴からひょっこり→おやつ横取り完食の瞬間

そんな茶目っ気たっぷりなコメントとともに投稿された写真が、Xで話題になっています。



写っているのは、2匹の猫ちゃん。キャットタワーの上に座る「よもぎ」ちゃん（5歳・女の子）と、その足元の穴からひょっこりと顔を出す「めい」ちゃん（6歳・女の子）です。



よもぎちゃんの目の前には、おやつが入った器が…。どうやら、めいちゃんは鼻をくすぐる良い香りに誘われてやって来た様子。そんなめいちゃんの不意打ちの登場に、よもぎちゃんもおやつそっちのけで、足元の挙動に釘付けになっています。



まるでコントのような1コマについて、飼い主のさびニャンズさん（@sabinekonyans）にお話を伺いました。



どこからでも察知！ めいちゃんのおやつレーダー

ーー撮影時の状況を教えてください。



「食べムラがあるよもぎが朝ご飯を食べなかったので、空腹で吐かないよう、キャットタワーの上におやつを用意したんです。最近太り気味のめいちゃんはタワーの穴から上には行けないため、『ここなら横取りできないだろう』と油断していたのですが（笑）。実はめいちゃん、以前も棚の上の隠しおやつを盗み食いした“前科”があるんです」



ーーこの光景を目にした時の感想は？



「おやつの探知能力がずば抜けているなと感心してしまいました！ おやつを発見しためいちゃんの目がキラキラと輝いていて、本当に可愛らしかったです」



ーーこのあとはどうなりましたか？



「めいちゃんはグイッと顔を伸ばしておやつを食べ、満足げに去って行きました。よもぎはそんな騒ぎはおかまいなしで、マイペースに外を眺めていましたね」



ーーふだんは、どのような様子ですか。



「めいちゃんはとにかく食いしん坊ですが、よもぎが自分のご飯を食べようとすると譲ってあげる優しさもあります。よもぎもそんなめいちゃんを慕って自分から甘えに行ったり、めいちゃんが爪切りで抱っこされていると、助けようとして（？）人間の足に爪研ぎ攻撃をしてくることもあるんですよ」



食欲には忠実、でも絆は深い。そんな2匹のやり取りに、リプライ欄では悶絶する人が続出しています。



「かわいい」

「きゃわわ！」

「眼光圧が鋭い」

「下からひょっこり」

「少しわけてもらえますかぁ？」

「かわいすぎて貧血になるかと思った（大混乱）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）