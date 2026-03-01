＜体調不良と察したとき＞あ、なんだか熱が出そう…動けるうちに買い出しだ！みんなは何を買っている？
備蓄、大事ですよね。とはいえ、なかなか備えておくというのは難しく……。実はこの話、災害に備えるという話ではなく、“ママの有事”に備える話です。
『おそらく自分はこのあと発熱する。この状況でみんななら、スーパーで何を買って備える？』
体調不良の気配を感じたとき、熱が出そうだな……とわかることってありますよね。それならば、今、動けるこの瞬間にできるだけ備えておきたい。未来の自分を助けるために……。では、何を買って備えればいいのでしょう。
投稿者さんが備えるために購入してあるものがこちら。
・うどん
・そうめん
・清涼飲料水
・ゼリー飲料
投稿者さんはすでに体調が厳しい状況のようで、他に何を買えばいいか考えるものの、頭が回らないのだそう。これは一大事！ ママたちのアイデアで投稿者さんを救わなければ！ それにここで知恵を出し合えば、自分たちもいざというときの備えに役立つはずです。
すぐに食べられるレトルト食品は助かる！
『なるべくレンチンだけで食べられるものを探す』
『レトルトのお粥は常に置いてある。うどんを茹でることもしんどいとき、レンチンだけで食べられるという安心感のために買ってある』
本当にダウンしているときは、お湯を沸かすことすら大変な場合もありますよね。うどんの場合、お湯を沸かしてうどんを茹でる・ザルにあける・出汁を用意する・器に盛りつける……。体調が厳しいときにコレだけの工程をクリアするのは至難の業。そのようなときの救世主が電子レンジにかけるだけのものや、開封したらすぐ食べられる食品たちではないでしょうか。うどんも具材込みで一食ずつ冷凍して販売されているものもありますよね。少々お値段は張りますが、有事の備えとしてストックしておいてもよさそうです。
飲み物もサイズや種類にポイントが……
『ペットボトルのお茶類』
『子どもも私も、熱が出たら水しか飲めないから、寝ていても飲めるように500mlの水を大量に買ってくる』
食べるものにばかり意識がいきがちかもしれませんが、忘れてはならないのが“飲み物”のストック。これは災害時の備蓄でも同様に、飲み物としてのストックは500mlのペットボトルが便利でしょう。ゴミは増えますが、そのまま飲める点が重要なポイント。体調の悪いときに、いちいちコップに移し替えるのは手間ですし、うっかりこぼしてはたまりません。ストローで飲める飲み口をとりつければ、寝込んでいる枕元にも置いておけるので安心です。もう1つのポイントとしては、“数種類用意する”こと。水だけ、お茶だけだと、回復してきたときに飽きることもあるでしょう。お子さんがいて先に回復したら、他の飲み物をほしがる可能性もあります。普段購入するときに、「1つ多めに買う」を意識しておくといいかもしれませんね。
フルーツやゼリー、甘いものもほしくなる
『フルーツとゼリーとヨーグルトは必須よね』
『アイス、りんご、カステラ』
『プリン、りんご、りんごジュース』
「今、食べたいものを書いてください」という質問に答えるかのようなママたちの声。いえいえ、これらも重要な備蓄ですよね。りんごの人気ぶりにビックリです。病気のときに食べる果物のイメージが強いのでしょうか。ただ問題は調子が悪いときに皮を剥けるかどうかですね。剥いておくと変色してしまうため、食べるたびに剥くことになります。栄養や食べやすさを考えると、バナナのほうが向いているかもしれませんね。最近ではカットされているフルーツも販売されていますし、缶づめフルーツをうまく取り入れてもよさそうです。
また、食欲がないときに食べやすい、ゼリーやヨーグルト、アイスを用意する声もありました。アイスはカップタイプや、スティックタイプもいいですが、ゼリー飲料のような容器に入ったアイスが筆者は断然オススメです。食べ残してもフタが閉められますし、飲み物のように食べやすく、味のバリエーションもあっていいですよね。「喉が痛いときにありがたかった」という声もあります。
回復した家族が食べる用も！？
『子どもの回復のほうが早いだろうから、自分は動けないけど子どもの食欲があるとき用にレトルト系やお菓子を用意しておく』
『旦那や子どもが先に治って食欲が出てきたとき用に、冷凍チャーハンやパスタ、冷凍おかずとかをストックしておく』
病人中心で考えてしまうと、先に症状が回復した旦那さんや子どもたちから文句が出る可能性も……。「知らんがな」と跳ね返してやりたいところですが、そうもいかないツラさ。こちらも特売のときや、普段購入するものを1つ多めに購入するなど、普段からしておくと楽そうです。いつもはお菓子やジュースは控えさせていても、有事ですから目をつぶってもいいかも。ママが1分でも安眠して回復するためには、多少の犠牲はつきものかもしれません。
急な体調不良で焦らないために
そろそろ体調がヤバいなと思われる状況で、買い物をしようと考えている投稿者さん。どうかダウンする前に、無事買い物を終えられるよう祈らずにはいられません。しんどいときは簡単なことでも考えられなくなるもの。普段からいろいろ備蓄しておきたいですね。また元気なときに、ネットスーパーやデリバリーといった、利用できるものを確認したり、登録しておいたりすることもオススメです。食べ物だけでなく、衛生消耗品や日用雑貨が切れて困ることもありますから。どうぞみなさん、有事に備えつつも、体調を崩さないようにしてくださいね！