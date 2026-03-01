連射が気持ちいい「カードマシンガン」を作ってみた！ ミニ四駆用ホイールから繰り出されるトランプの美しい軌道に「かっこいい」「最高」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『カードマシンガンを作ってみた』という十束玩具さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

カードをバラまく電動ガン。 片付けが辛いけど、撃ってる間は忘れられます。

カードを飛ばせたら嬉しく、いっぱい飛ばせたらもっと嬉しいという投稿者の十束玩具さん。そこで、高速でカードをバラまける「カードマシンガン」を作ることにしました。

試作でわかったのが、カードを加速するには回転するホイールでカードで挟んで飛ばす方式のが最適ということ。

実験で得たデータをもとにデザインを設計。

パーツを印刷しました。モーターや電池を仕込むため大きくなったとのこと。

モーターはミニ四駆用のパワーダッシュモーターを使います。

加速ホイールもミニ四駆用のものです。

柔らかいゴムがカードをしっかりグリップ。軽量なカーボンホイールが加速に寄与して高回転を維持します。

後輪用のタイヤはカードを送り出すフィールドホイールに装着。こちらは低回転高トルクでマガジン内のカードを強い力でゆっくり押し出すそうです。

電装系はシンプルでスイッチはメインとトリガーの2つだけ。トリガーの前にあるメインスイッチを入れると加速ホイールが始動します。

デッキ側面を柔らかいもので押さえると摩擦が分散してカードを1枚ずつ取り出せるので、マガジン内にはゴムチューブを仕込みました。

装填テスト。逆さまにしてフィードホイールを浮かせてもカードはしっかり保持できています。

装弾数は27枚でデッキの半分。高速でカードをバラまくため、カードは大量に用意しました。

こうしてカードマシンガンが完成！

カードを束で装填したら、積み上げた紙コップの的に狙いを定めます。

1枚ずつ、しかし連続して飛び出したカードが紙コップの山をみるみる崩していきます。

最後の1個はマシンガンを横に倒して狙った十束玩具さん。

次々とトランプが打ち出される様子に、視聴者から「最高」「んほ〜気持ちいい」「カードの軌道が美しい」などの声が上がります。

十束玩具さんの感想は「あまりにも爽快」でした。

縦のアングルから見たところです。横から見るのとはまた違った楽しさがあります。

お次はキュウリを的に。

縦と横の両方で狙ったキュウリにはいくつものカードが刺さっています。しっかり刺さりながらもカットしないという絶妙な威力が感じられますね。

十束玩具さんをして「すごいものができてしまいました」と言わしめた今回のカードマシンガン。

カードを豪快に飛ばすだけに、片付けは大変なのだそうです。

連射が素晴らしい電動のカードマシンガン。ぜひ動画で連続して打ち出されるカードの軌道をご覧ください。なんとも爽快な映像となっています。

