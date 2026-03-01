＜速報＞古江彩佳、4打差逆転Vなるか 2オン2パットでパー発進
＜HSBC女子世界選手権 最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。首位と4打差につける古江彩佳が、日本時間午前10時39分に1番パー4からティオフ。パーで滑り出した。
〈連続写真〉ゆったり感がカギ 古江彩佳の最新スイング
ティショットはフェアウェイセンターへ。2打目をグリーンに置くと、下りのリングパットを寄せてパー発進となった。竹田麗央はバーディ発進を決めて、古江と同じくトータル7アンダー・9位タイ。岩井明愛はトータル4アンダー・17位タイ、山下美夢有と西郷真央はトータル3アンダー・23位タイ、勝みなみと馬場咲希はトータル2アンダー・32位タイにつけている。岩井千怜はトータルイーブンパー・40位タイ。吉田優利はトータル2オーバー・49位タイ、笹生優花はトータル7オーバー・66位タイに沈んでいる。トータル11アンダー・首位タイにミンジー・リーとハナ・グリーン（ともにオーストラリア）。1打差3位タイにはアリヤ・ジュタヌガーン（タイ）、エンジェル・イン（米国）、ユ・ヘラン（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
