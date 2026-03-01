ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が1日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに23年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝・メキシコ戦のワンシーンを投稿。サヨナラ打を放った自身が、歓喜の輪の中で右腕を突き上げる写真に「おはようございます」とあいさつを添えた。

今季からメジャーに活躍の場を移した村上はオープン戦4試合に出場し、13打数5安打の打率.385を記録。26日（日本時間27日）のドジャース戦には「3番・一塁」で出場予定だったが「WBCにコンディション良く出るため。そこを優先した」という理由で出場を回避していた。

メジャー組は宮崎事前合宿中の2月22日に菅野智之、菊池雄星が侍ジャパンに合流。吉田正尚、大谷翔平、鈴木誠也もすでに合流し、2月27、28日の壮行試合・中日戦（バンテリンD）前の練習では豪快なフリー打撃などで、ファンを沸かせた。

この日早朝、山本由伸がインスタグラムのストーリーズを更新し、かつての本拠・京セラドームの上空からの写真、BGMにオリックスの球団応援歌「SKY」を使用した古巣愛あふれる投稿で“帰国報告”。侍ジャパンはあす2日から京セラドームでオリックス、阪神との強化試合2連戦を行う。山本、村上、さらに岡本和真の合流で侍ジャパンは30選手がそろう。