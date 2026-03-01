TBS井上貴博アナ、ラジオレギュラー番組終了を発表 『井上貴博 土曜日の「あ」』3月いっぱいで
TBSラジオ『井上貴博 土曜日の「あ」』（毎週土曜 後1：00）が2月28日に放送され、同番組が3月いっぱいで終了することが発表された。
井上貴博アナウンサーが「お知らせ」として「来月いっぱいでですね、この番組『井上貴博 土曜日の「あ」』は番組を終了することにしました。2022年から私始めて、犬山紙子さんは2024年から加わってもらってということになりますけども」と触れ、放送が残り4回だと説明。「あと4回走り抜けていきましょう」と呼びかけた。
同番組は、テレビで平日夕方に『Nスタ』メインキャスターを担当している井上アナがパーソナリティーを務める生ワイド番組。2022年4月に放送スタートした。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
