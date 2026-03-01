歌手でタレントの早見優が28日に自身のアメブロを更新。タレントの松本伊代と共に、歌手の近藤真彦とギタリストの野村義男のコンサートを訪れたことをつづった。

【映像】近藤真彦と長男の親子ショットや野村義男との2ショット

この日、早見は「昨日は、マッチとよっちゃんのコンサートへ、伊代ちゃんと一緒に行ってきました」と報告。「10代の頃、たくさんの時間を一緒に過ごしたマッチとよっちゃん」と、2人との関係に言及し、「もちろん、全て仕事の現場での時間だけれど、それでもあの頃は歌番組も多く、けっこう濃密な日々でした」と当時を振り返った。

続けて、「ステージ上でのふたりは、同級生のように仲が良い！自然体で、楽しそうで、絶妙な掛け合いが本当に面白い！」とコンサートの感想を明かした。「長い年月を一緒に歩んできたからこその空気感が伝わってきました」と、2人の絆に感銘を受けた様子をつづった。

コンサート中には、近藤から「今日テンション上がってます！だって伊代ちゃんと優ちゃんが来てくれているから！」と客席の2人へ向けて嬉しい言葉があったといい、早見は「その優しい心遣いが、なんともマッチらしいなぁ」と感激。「あの頃と同じように笑って、音楽にときめいて、心がきゅんとなる。『青春って、こういう気持ちなんだ〜』としみじみ思いました」と、当時の記憶に思いを馳せた様子を見せた。

終演後には、当時のアイドル雑誌を意識し、「みんなで『明星風！平凡風！』とキャ、キャ、言いながら」写真を撮影したといい、親しげな4人の集合ショットを披露した。また、帰り際には松本と「楽しかったねー」と語り合ったといい、ペンライトを手にした松本との2ショットを公開しブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「今も変わらずに笑顔で会えるって感動的ですね〜」「お互いに高めあえるお仲間って素晴らしいです」「4人のショットも伊代さんとの2ショットも最高ですね」などのコメントが寄せられている。