日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが春季キャンプで対談し、監督自身が現役時代に出場したWBCを振り返りました。

阿部監督は2009年と2013年の2大会に出場。13年大会では主将として日の丸を背負いました。

高橋さんから当時の思い出を聞かれると「メジャーリーガーはゼロで行った年なんですけど、チーム一丸になれた」と語った阿部監督。「チーム力的にはもう断然評価は低かった。よく決勝トーナメントまで行けたなと」と回顧します。

当時の侍ジャパン監督・山本浩二さんが「とにかくファイナルまで行くぞ」と話したと言い、準決勝でプエルトリコに負けたことには「悔しい」と思いを口にしました。

それでもプエルトリコとの対戦を「メンバーを見ても、年俸だけでも半端じゃない」と当時を振り返り、「いろんな意味で自分の財産が増えた大会」と明かしました。

学生時代から日本代表として戦ってきた阿部監督。高橋さんから普段のシーズンとの違いについて問われると、「いやもう全然違う」ときっぱり。日頃一緒にプレーしていない選手とのプレーに「早くみんなが一緒の方向を向くかが一番大事」と語りました。

そして3月からのWBCへ臨む侍ジャパンのメンバーにも「より早くチームになることを僕は願っている」とアドバイスしました。