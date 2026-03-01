タレント、モデルの高見恭子が1日までに自身のブログを更新。近況を明かした。

高見は28日の投稿で、韓国映画「大丈夫 大丈夫 大丈夫」（4月10日公開）を見た感想を報告。「民族舞踊など舞踊の芸術団 完璧主義で冷たい教師と、環境に負けず自由で元気な練習生との、出会いの化学反応。動きだす未來」と内容を紹介し「「負けない笑顔を、充電してくれる素晴らしい映画」と感想をつづった。

続く投稿ではスペイン映画「幸せの忘れもの」（5月1日公開）の感想も投稿。「音のない世界で生きている陶器作家の彼女と、優しい夫。ふたりだけならしあわせだったのに、生活が広がっていくたび、彼女のこころは、閉じていく」と内容を記し、「私たちは、小さな共有で、癒され生きている」と思いを明かして結んだ。

夫でプロレスラーの馳浩・石川県知事（64）は現在、再選を目指す県知事選（3月8日投開票）の真っただ中。自民出身の元金沢市長山野之義氏（63）、共産推薦の黒梅明氏（78）の2新人も立候補している保守分裂選挙となっており、高市早苗首相は28日に馳氏の応援のため金沢に入った。

また馳氏はこれまでに、妻の高見に対しては選挙応援に「来なくて良い」と伝えていることを明かしており、過去に選挙応援を放送された妻が番組レギュラーを下ろされてしまった経験を明かしながら「妻の人生と生き方を守りたい」としていた。