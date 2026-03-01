元櫻坂46松平璃子、前髪ぱっつんチェンジで印象ガラリ「若返ってる」「新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】元櫻坂46の松平璃子が2月28日、自身のInstagramを更新。前髪を切ったことを報告し、話題となっている。
【写真】27歳元櫻坂46メンバー「若返ってる」前髪ぱっつんで印象ガラリ
松平は「韓国のメイクアーティストさんのYouTube沢山見て研究してメイクがレベルアップしてる気がする 可愛いをいつだって追求して行きたいのはアイドル時代からブログずっと発信してたこと」（※原文ママ）と美容に対する意気込みをづつり、写真を投稿。「前髪ぱっつんにしたくて 」と、以前の目に少しかかる長さのシースルーバングから、眉毛下までの長さのぱっつん前髪にした姿を披露した。
この投稿にファンからは「若返ってる」「めちゃくちゃ可愛い」「ずっと綺麗」「新鮮」「どんなヘアメイクでも似合ってる」「美を追求する姿が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
