1児の母・長谷川理恵、“あっという間になくなる”本格的な手作り焼売公開「お弁当に入ってたら嬉しすぎる」「お肉のこだわりも参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】モデルの長谷川理恵が2月28日、自身のInstagramを更新。手作りの焼売を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「お肉のこだわりも参考になる」手作り焼売
長谷川は「我家の手作り焼売！」とつづり、蒸籠に入った出来立ての焼売を動画で投稿。「焼売というよりかは小籠包みたいな味！」と紹介し、食感に変化を出すために「豚肉はこまを細かく切ったのとひき肉両方入れるよ」とこだわりのレシピを公開した。「私は黒酢をつけて、ボンはカラシ派」「たくさん作ってもあっという間になくなる」と報告している。
この投稿に、ファンからは「お店レベルの焼売」「動画から美味しさが伝わる」「食卓に並ぶ前になくなっちゃいそう」「絶対に美味しいやつ」「お弁当に入ってたら嬉しすぎる」「レシピありがたい」「お肉のこだわりも参考になる」などの反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
